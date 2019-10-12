Dünya Batı yine kör
BARIŞ PINARI HAREKATI

Batı yine kör

PKK'ya yönelik yürütülen harekâtın kaybedeni bir kez daha Batı medyası oldu. YPG/PKK kaynakları üzerinden Türkiye'nin sivilleri öldürüdüğü yalanına sayısız kez çanak tutan küresel medya kuruluşları, Şanlıurfa ve Mardin'de PKK'nın havan toplarıyla öldürdüğü 7 sivili görmedi.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
PKK'lı teröristler kundaktaki bebeği hedef aldı.
PKK'lı teröristler kundaktaki bebeği hedef aldı.

Operasyona ilişkin pek çok kapsamlı haber, yorum ve analizlere yer veren medya kuruluşları 'Kürt kaynaklar' adı altında PKK propagandası yaparak TSK'nın sivil katlettiği iddiasını yaymaya çalışıyor. Türkiye'nin etkisiz hale getirdiği PKK'lılar için 'terörist' ifadesine hiç yer verilmezken bunun yerine 'people' (kişi) veya 'Kürt güçleri' terimleri kullanılıyor. Haberlerde PKK elebaşlarının iddialarını sıkça kullanan Batı medyası az sayıda yer verilen Ankara kaynaklı açıklamaları ise 'Türk devlet ajansı' ön sıfatıyla kullanıp taraflı bir imaj çiziyor.

  • ABD gözlem noktasını kalkan yaptılar
  • Teröristler dün Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin tam karşısındaki ABD gözlem noktalarının yakınlarından Türkiye tarafına taciz ateşinde bulundu. TSK ise hainlere top atışıyla karşılık verdi. Ancak bu hamle PKK ve Batı basını tarafından ‘Türk askeri ABD üssünü vurdu’ diye servis edildi. İddialar üzerine Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaparak “Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değildir.”

  • ABD’ye yaptırım resti

  • ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye karşı lobiye kısmen boyun eğdi. ABD Maliye Bakanı Steve Mnuchin, “Trump ABD’li yetkililere Türkiye’yi hedef alabilecek güçlü yaptırım yetkisi veren yeni bir kararname imzaladı. Zorunda kalırsak Türkiye ekonomisini işlevsiz hale getirebiliriz” açıklamasında bulundu. Ankara açıklamaya tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ABD’nin olası yaptırımlarına “Tam mütekabiliyet çerçevesinde misliyle mukabelede bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır.” denildi.

Bebek katilleri
DÜNYA
Bebek katilleri
ABDye yaptırım resti

ABD'ye yaptırım resti

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