Dünya Bidendan Miçotakise F-35 hediyesi
AMERİKA

Biden’dan Miçotakis’e F-35 hediyesi!

Yunanistan, ABD 5.nesil savaş uçağı F-35 alacağını açıkladı. Açıklama Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis tarafından yapıldı.

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Biden’dan Miçotakis’e F-35 hediyesi!
F-35

Yunanistan, ABD 5.nesil savaş uçağı F-35 alacağını açıkladı. Açıklama Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis tarafından yapıldı. ABD’nin başkenti Washington’a yönelik iki günlük resmi ziyarette bulunan Miçotakis, ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ülkesinin ABD’den bir filo F-35 savaş uçağı almü sürecini başlatacağını duyurdu.

Söz konusu filoyu 2030’un başlarında hava kuvvetlerine dahil etmeyi planladıklarını açıklayan Yunan başbakan, Lockheed Martin firmasının Yunan Havacılık Endüstrisi’ne yatırım yapacağını da sözlerine ekledi. Yunan medyasına göre Yunanistan’a verilen teklifte toplam 20 aded savaş uçağı yer alıyor. Alımın bedeli 3,5 milyar dolara kadar ulaşıyor. Mevcut pakete göre eğer Yunanistan programa katılmaya karar verirse 20 uçaktan ilkinin 2026 yılında teslim edilmesi ve son uçağın ise 2031 yılında teslim edilmesi bekleniyor.

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