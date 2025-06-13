BM Genel Sekreteri Guterres'ten Hindistan'da yaşanan uçak kazası için taziye mesajı

BM Genel Sekreteri Guterres, yazılı açıklamasında, olaya ilişkin üzüntüsünü paylaşarak, hayatını kaybedenlerin ailelerine, Hindistan halkına, hükümetine ve bu trajediden etkilenen herkese taziyelerini iletti. Guterres ayrıca, kazada yaralananların ivedilikle iyileşmesi konusunda dileklerini ifade etti.