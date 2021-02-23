​Bu hazırlık kim için?

Amerikan ve Yunan ordularının, Dedeağaç ve İskeçe’de yapacakları ortak tatbikatın Osmanlı’daki Yunan isyanlarının 200. yıldönümüne denk gelmesi dikkat çeken bir ayrıntı oldu.

ABD’nin, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’i kontrol etme stratejisi kapsamında Yunanistan’ı kendine bağlı bir askeri üsse dönüştürme planı hız kesmeden devam ediyor. ABD yönetimi geçtiğimiz aylarda ülkede bulunan 4 askeri üssü genişletme kararı almış ayrıca Türkiye sınırına 20 km uzaklıktaki Dedeağaç bölgesinde iki ülkenin savunma anlaşması kapsamında Amerikan güçlerine deniz üssü tahsis edilmişti. Yunan medyasında çıkan haberlere göre ABD ordusu tatbikat kılıfı altında, yüzlerce askeri helikopter ve içinde zırhlıların da olduğu 1800 askeri aracı Dedeağaç bölgesine yığmaya hazırlanıyor. Batı Trakya’da Yunanistan ile ABD arasında gerçekleştirilecek ortak tatbikat için bugün Dedeağaç’a gelecek olan ABD ordusuna ait Apachelerin de bulunduğu 145 helikopter ile yüzlerce askeri aracın, ‘Defender Europe 2021’ adlı tatbikatta kullanılacağı belirtildi.

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YÜZLERCE ASKERİ ARAÇ SEVKİYATI

Endurance adlı kargo gemisiyle Dedeağaç limanına gelecek olan Amerikan ordusuna ait askeri helikopterler, İskeçe Kayalar atış tatbikat alanında Yunanistan’a ait aynı tip helikopterlerle birlikte eğitim tatbikatı gerçekleştirileceği ifade edildi. ABD’ye ait Endurance adlı kargo gemisiyle Dedeağaç limanına gelecek olan askeri araçlara ilişkin paylaşılan detayda, “110 adet Black Hawks helikopterleri, 25 adet Apache tipi saldırı helikopteri, 10 adet Chinook ağır nakliye helikopteri ve ilk kez 1800’den fazla askeri araç bölgeye geliyor” ifadelerine yer verdi.

YUNAN İSYANININ 200. YILI

Türkiye sınırına oldukça yakın Dedeağaç’ta düzenlenecek tatbikatların, Osmanlı Devleti’ne karşı Yunan isyanının 200. yıldönümüne rastlayan bir dönemde gerçekleşecek olması amaçları hakkında soru işaretlerine sebep oldu. ABD’nin Atina büyükelçisi geçen yıl yaptığı bir konuşmada, “Amacımız Yunan ordusunun kapasitesini artırmak.” ifadesini kullanmıştı.

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ASKERİ VARLIĞINI ARTIRACAK

Yunan To Vima gazetesi de Washington yönetiminin ABD ile Yunanistan arasında yapılması planlanan yeni savunma anlaşmasında Yunanistan’daki onlarca askeri tesise ABD askerlerinin konuşlandırılmasının öngörülmesini ve anlaşmanın her sene değil 5 senede bir güncellenmesini istediği beliren bir haber yayınladı. ABD’nin böylece askeri varlığını artırmak istediği belirtildi.

DENİZ ÜSSÜ TAHSİS EDİLDİ

Geçen yıl, Dedeağaç’ta iki ülkenin anlaşması kapsamında ABD’ye deniz üssü tahsis edilmişti. Dedeağaç’a 101. ABD Hava İndirme Tümeni’ne ait Skorsky helikopterler ile askeri araçlar ve mühimmat indirilirken, üssün açılış törenine Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, ABD’nin Atina Büyükelçisi Goeffrey Pyatt ile Dedeağaç’ta konuşlu Yunan 12. Mekanize Piyade Tümeni’nin Komutanı katılmıştı.

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BOĞAZLARA ALTERNATİF ROTA

Yunan Kathimerini gazetesi de Washington’un Dedeağaç’a altyapı yatırımlarıyla İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı’na alternatif bir rota oluşturmayı planladığı ileri sürülmüştü. Yazıda, ABD’nin Dedeağaç limanını Karadeniz ve Kafkaslar ile bağlantı amacıyla kullanmayı planladığı, bu planların gerçekleşmesi halinde bölgede deniz taşımacılığı ve askeri nakliyatın doğasının değişeceği belirtilmişti.

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GİRİT’E DE KONUŞLANIYOR

ABD yalnız Dedeağaç’a değil, Doğu Akdeniz’i kontrol etmek amacıyla Girit adasına da yoğun yığınak gerçekleştiriyor. Bu çerçevede “Yüzen askeri üs” diye nitelenen ABD donanmasının en büyük gemilerinden biri olan USS Hershel Woody Williams adlı savaş gemisi, kalıcı olarak Girit Adası’nın Suda Körfezi’ndeki ABD askeri üssüne demirledi. Geçen yıl Girit’i ziyaret eden eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geminin adada kalıcı olduğunu açıklamıştı.