Cephede strateji değişti: Sıcak çatışma yerini hava taarruzlarına bıraktı

Rusya Ukrayna Savaşı’nda 9 ay geride kalırken, sıcak çatışmalar yerini hava saldırılarına bıraktı. Son olarak Moskova birlikleri, ilhak ettiği Herson topraklarının bir bölümünden çekildi. Kış aylarının yaklaşması nedeniyle sıcak çatışmaların azaldığı gözlemlenirken, Donbas cephesi dışında iki tarafın da aktivasyonu azaldı. Zorlu kış şartları nedeniyle birliklerin ilerleyişi kısıtlanırken, hem Rusya hem de Ukrayna güçleri, stratejilerini değiştirerek hava taarruzlarına ağırlık verdi. Rus güçleri Ukrayna’nın çeşitli kentlerinde alt yapı sistemlerini hedef alan saldırılar gerçekleştirirken, Kiev yönetimi Rusya toprakları içindeki askeri üs ve depoları hedef alıyor. Son olarak Rusya’nın Kursk şehrinde bir petrol deposu Ukrayna güçlerine ait insansız hava aracı ile vuruldu.

REKLAM

SAVAŞ RUS TOPRAKLARINDA

Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın Kursk kentinin valisi Roman Starovoyt bu sabah Kursk’taki bir petrol deposuna İHA ile saldırı yapıldığını ifade etti. Maddi hasarın yaşandığını kaydeden Vali, “Bir insansız hava aracı saldırısı sonucunda, Kursk havaalanı bölgesinde bir petrol depolama tankı alev aldı. Can kaybı olmadı. Yangın bölgesel çapta. Tüm istihbarat teşkilatları olay yerinde” açıklamalarında bulundu.

3 ASKER ÖLDÜ

Kursk saldırısında önce, Ukrayna sınırına yaklaşık 750 km mesafede yer alan Saratov kenti yakınındaki stratejik ‘Engels’ askeri hava üssü, menşei bilinmeyen İHA’larla saldırıya uğradı. Rusya’nın ana üslerinden sayılan Engels’a düzenlenen saldırı neticesinde nükleer silah taşıyabilen iki TU-95 bombardıman uçağı hasar gördü. Engels hava üssüyle eşzamanlı, başkent Moskova’nın hava savunmasının yönetildiği Rezan şehrindeki ‘Dyagilevo Havalimanı’na da benzer saldırı düzenlendi. Alanda yakıt deposunun infilakı neticesinde üç askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Rusya içlerinde yer alan iki stratejik hava üssüne saldırılar eş zamanlı dün sabah saat 06.00 civarında gerçekleşti. Saldırının gerçekleştiği noktanın başkent Moskova’ya yakın olması, “Ukrayna Moskova’yı da hedef alabilir” yorumuna neden oldu.

RUSYA FÜZE YAĞDIRDI

Saldırıların ardından Rusya Ukrayna topraklarına füze yağdırdı. Moskova yönetimi, son sekiz hafta içinde sekizinci kez Ukrayna’nın birçok yerini aynı anda füzelerle vurdu. Kış şartlarında ısınma ve elektrik sorunu yaşayan ülkede son füze saldırısının ardından, özellikle doğu bölgelerinde enerji hatlarında daha büyük kesintiler meydana geldi. Ukrayna’dan yapılan açıklamaya göre füze saldırılarında dört kişi hayatını kaybetti. Ukrayna’ya göre en az 60 ya da 70 füze atıldı. Moskova ise “17 hedefin tümünü vurduğunu” duyurdu. Pazartesi geç saatlerde video konferans yöntemiyle halka seslenen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bu saldırıların komşu Moldova’daki elektrik hatlarını da etkilediğini söyledi.

REKLAM

Zelenski Donetsk’te

Bölgeden saldırı haberleri peş peşe gelirken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’yla savaşta en şiddetli çatışmaların yaşandığı Donetsk cephesindeki askerlerle bir araya geldiğini duyurdu. Telegram’dan yaptığı görüntülü paylaşımda Slavyansk şehrinde askerler ile bir araya geldiğini ifade eden Zelenski, bugün Ukrayna Silahlı Kuvvetler Günü’nün kutladığını hatırlatarak, “Geleneksel olarak, bugün savaşçılarımızla ön saflarda buluşuyorum” dedi. Zelenski, Ukrayna askerlerinin 9 ayı aşkın süredir Rus ordusuna karşı zor şartlar altında mücadele ettiğini ve ordunun, ülkenin tüm toprakları özgürleşene kadar savaşacağını söyledi.