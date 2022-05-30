Dünya Çine ait savaş uçakları Tayvanın hava savunma sahasına girdi Yılbaşından bu yana bildirilen en büyük ihlal
ASYA

Çin'e ait savaş uçakları Tayvan'ın hava savunma sahasına girdi: Yılbaşından bu yana bildirilen en büyük ihlal

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na (PLA) ait 30 savaş uçağının, Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Sahası" (ADIZ) ilan ettiği bölgeye girdiği bildirildi. Uçuşlar, Tayvan otoritelerinin yılbaşından bu yana bildirdiği, en çok sayıda uçağın katıldığı "ihlal" oldu.

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Haber Merkezi AA
Çine ait savaş uçakları Tayvanın hava savunma sahasına girdi: Yılbaşından bu yana bildirilen en büyük ihlal
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Tayvan Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 6 "J-16", 8 "J-11", 4 "J-10", 2 "SU-30" ve 2 "SU-35" savaş uçağı ile 2 KJ-500 erken uyarı ve kontrol uçağı, 4 "Y-8 ELINT" elektronik istihbarat uçağı, 1 "Y-8 EW" deniz nakliye uçağı ve 1 "Y-8 ASW" deniz devriye uçağının hava savunma sahasının güneybatı bölümüne girdiği belirtildi.

UÇAKLAR UYARILDI

  • Açıklamada, uçakların telsizle uyarıldığı, askeri devriye uçakları ile hava savunma füze sistemlerince takibe alındığı aktarıldı.

EN ÇOK SAYIDA UÇAĞIN KATILDIĞI İHLAL

Uçuşlar, Tayvan otoritelerinin yılbaşından bu yana bildirdiği, en çok sayıda uçağın katıldığı "ihlal" oldu.

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen ADIZ, genelde ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor. Tanımlama sahası, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit değerlendirilerek uyarılıyor.

  • Pekin'in 2021'de Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümünün kutlandığı 1 Ekim ve izleyen günlerde, Tayvan'ın ADIZ ilan ettiği bölgeye çok sayıda uçakla girmesi, bölgede gerilimi yükseltmişti.

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