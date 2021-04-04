​Çocuklar artık üşümeyecek

Suriye iç savaşı sırasında yerlerinden edilen vatandaşların insani koşullarda yaşaması için başlatılan İdlib Briket Projesi kapsamında yapılan konutlar tamamlandı. İdlib’te bulunan Meşhed Ruhi bölgesine kurulan Atasay Köyü’nde 760 briket ev dün törenle sahiplerine teslim edildi. Törende gazetecilere bilgi veren Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, çalışmaların Suriyeli vatandaşların kendilerini evlerinde hissetmesi için başlatıldığını hatırlattı. Kınık, “Suriye iç savaşı 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana insanlığın yaşadığı en büyük trajedi. Bu krizin giderilmesi için bizlerin yaptığı ise mütevazi bir çaba. Bugün Atasay Köyü’nde 760 briket ev sahiplerine teslim ediyoruz” dedi.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Projenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla başladığını anlatan Kınık, “Kendisi, bir kış günüydü, zeytin ağaçlarının altında, yağmurun balçığın içinde, soğuktan üşüyen bir ailenin halini görüp bizi aradı. ‘Bu insanlara koruma sağlayın. Bu insanların sırtını duvara yaslayacağı bir barınma sağlayın. Ayaklarını çamurdan kurtarın. Zemine mutlaka yalıtım yapın. Ahşap veya ona benzer bir malzeme döşeyin ki çocukların ayakları üşümesin’ diyerek talimat verdi. Projenin her aşamasını da yakından takip etti. Bugün İdlib’de bağışçılarımızın da desteğiyle evler kuruldu. Artık başlarında bir dam olacak, üşümeyecekler” şeklinde konuştu.

Şimdi güvendeyiz

İdlib’in güneyinde bulunan Teh Köyü’nde yaşarken rejim güçlerinin bombardımanına dayanamayarak evlerini terk eden 52 yaşındaki Meryem Qacer ve ailesi artık Atasay Köyü’nde yaşayacak. Bombardıman nedeniyle çok zor zaman geçirdiklerini anlatan Qacer, “Son iki yıldır sürekli yer değiştirdik. Ekonomik sıkıntılar yaşadık. Bugün ise artık bir evimiz oldu. Bazı eksiklerimiz var ama burada güvendeyiz. Çadırdan sonra burası bizi çok mutlu etti” diye konuştu.

REKLAM

İşte evimiz, çok mutluyuz