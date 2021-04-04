Dünya Çocuklar artık üşümeyecek
ORTADOĞU

​Çocuklar artık üşümeyecek

Çocuklar artık üşümeyecek

Suriye’de evini kaybedenler için başlatılan “İdlib Briket Projesi” kapsamında yapılan konutlar tamamlandı. Atasay köyünde 760 briket ev dün sahiplerine teslim edildi. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, projeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığını hatırlatarak şunları söyledi: Bir kış günüydü, soğuktan üşüyen bir ailenin halini görüp bizi aradı. ‘Ayaklarını çamurdan kurtarın. Çocukların ayakları üşümesin’ dedi. Bugün bağışçılarımızın da desteğiyle o evler kuruldu. Artık üşümeyecekler.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
​Çocuklar artık üşümeyecek
İdlib Bölgesi’nde yer alan Türk Kızılay Sevgi Butik mağazalarında 540 bini aşkın kişiye 3,2 milyonun üzerinde giyecek dağıtımı yapıldı.

Suriye iç savaşı sırasında yerlerinden edilen vatandaşların insani koşullarda yaşaması için başlatılan İdlib Briket Projesi kapsamında yapılan konutlar tamamlandı. İdlib’te bulunan Meşhed Ruhi bölgesine kurulan Atasay Köyü’nde 760 briket ev dün törenle sahiplerine teslim edildi. Törende gazetecilere bilgi veren Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, çalışmaların Suriyeli vatandaşların kendilerini evlerinde hissetmesi için başlatıldığını hatırlattı. Kınık, “Suriye iç savaşı 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana insanlığın yaşadığı en büyük trajedi. Bu krizin giderilmesi için bizlerin yaptığı ise mütevazi bir çaba. Bugün Atasay Köyü’nde 760 briket ev sahiplerine teslim ediyoruz” dedi.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

  • Projenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla başladığını anlatan Kınık, “Kendisi, bir kış günüydü, zeytin ağaçlarının altında, yağmurun balçığın içinde, soğuktan üşüyen bir ailenin halini görüp bizi aradı. ‘Bu insanlara koruma sağlayın. Bu insanların sırtını duvara yaslayacağı bir barınma sağlayın. Ayaklarını çamurdan kurtarın. Zemine mutlaka yalıtım yapın. Ahşap veya ona benzer bir malzeme döşeyin ki çocukların ayakları üşümesin’ diyerek talimat verdi. Projenin her aşamasını da yakından takip etti. Bugün İdlib’de bağışçılarımızın da desteğiyle evler kuruldu. Artık başlarında bir dam olacak, üşümeyecekler” şeklinde konuştu.

Şimdi güvendeyiz

İdlib’in güneyinde bulunan Teh Köyü’nde yaşarken rejim güçlerinin bombardımanına dayanamayarak evlerini terk eden 52 yaşındaki Meryem Qacer ve ailesi artık Atasay Köyü’nde yaşayacak. Bombardıman nedeniyle çok zor zaman geçirdiklerini anlatan Qacer, “Son iki yıldır sürekli yer değiştirdik. Ekonomik sıkıntılar yaşadık. Bugün ise artık bir evimiz oldu. Bazı eksiklerimiz var ama burada güvendeyiz. Çadırdan sonra burası bizi çok mutlu etti” diye konuştu.

İşte evimiz, çok mutluyuz

  • Ziyaret ettiğimiz Briket ev sakinlerinden Cuma Salih Qacer (40) de “Şu ana kadar yapılan yardımlarla ayakta kalabildik. Çok zor günler geçirdik. Biz İdlib’in Teh köyünde yaşıyorduk, rejimin bombardımanı yüzünden köyümüzü terk ettik. Çadırlarda yaşadık, şimdi ise artık bir evimiz oldu. Bu eve adım atarken, ‘işte yeni evimiz’ dedik. Mutluyuz” diye konuştu.

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