Dağlık Karabağ'ın sözde Cumhurbaşkanı'ndan itiraf: Tüm pozisyonları kaybettik, Türkiye son teknoloji mühimmatıyla savaşta

Azerbaycan- Ermenistan hattında sıcak çatışma sürerken

Dağlık Karabağ'ın sözde Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan'dan itiraf gibi açıklama geldi.

Azerbaycan Ermenistan ordusunda ağır kayıplar verdirirken, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'dan ordunun kayıpları hakkında bilgi verdi.

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AZERBAYCAN YALNIZ DEĞİL, TÜRKİYE YARDIM EDİYOR

Harutyunyan, "Karabağ'ın güneyindeki tüm pozisyonları kaybettik. Düzinelerce ölümüz ve yarılarımız var.Azerbaycan F-16 ve Türk İHA Bayraktar kullanıyor. Azerbaycan yalnız değil, Türkiye'de var" diye konuştu.

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TÜRKİYE'NİN MODERN MÜHİMMATI KULLANILIYOR

Türkiye'nin modern mühimmatıyla Azerbaycan'ı desteklediği iddia eden Harutyunyan "Türkiye de bize karşı savaşıyor. Türkiye'nin başlıca modern silahları ve mühimmatı - İHA'lar ve uçaklar - kullanılıyor" açıklamasını yaptı.