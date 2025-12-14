Yeni Şafak
Dünyaca ünlü plajda silahlı saldırı: 10 kişi öldü çok sayıda yaralı var

13:4614/12/2025, Pazar
G: 14/12/2025, Pazar
DHA
Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Avustralya'nın Sydney kentindeki bir plajda düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentinde yer alan Bondi Plaj’nda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. Hayatını kaybedenler arasındaki 1 kişinin, silahlı saldırgan olduğu kaydedildi.


14 Aralık, Pazar

New South Wales (NSW) Polisi’nden yapılan açıklamada, silahlı saldırıya ilişkin 2 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilirken, bölge sakinlerine olay yerinden uzaklaşmaları konusunda çağrıda bulunuldu.



