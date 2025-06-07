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Ege Denizi'nde korkutan deprem: 5,2 büyüklüğünde meydana geldi

Ege Denizi'nde korkutan deprem: 5,2 büyüklüğünde meydana geldi

16:027/06/2025, Cumartesi
G: 7/06/2025, Cumartesi
DHA
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Yunanistan'da saat 15.46'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 130 kilometre mesafedeki depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Yunanistan'ın Ayion Oros bölgesinde merkez üssü Gökçeada'ya 130 kilometre mesafede 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yunanistan'ın Oyion Oros bölgesinde saat 15.46'da 5.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.


Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 130 kilometre uzaklıkta olan depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.


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