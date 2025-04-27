Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ekvador 6,3'lük depremle sarsıldı

Ekvador 6,3'lük depremle sarsıldı

Dış Haberler
04:0027/04/2025, Pazar
G: 27/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
6,3 büyüklüğündeki depremin, 35 kilometre derinlikte gerçekleştiği duyuruldu.
6,3 büyüklüğündeki depremin, 35 kilometre derinlikte gerçekleştiği duyuruldu.

Güney Amerika ülkesi Ekvador’da dün sabah saatlerinde 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Herhangi bir can kaybının olmadığı depremde 20 kişinin yaralandığı açıklandı. Deprem birçok bölgede hissedildi.

Ekvador Ulusal Risk Yönetimi Sekreterliği (SNGR), dün sabah saatlerinde ülkenin kuzeyindeki Esmeraldas eyaletine bağlı Eloy Alfaro, Atacames, Muisne, Quinindé, Rio Verde ve San Lorenzo kasabalarını etkileyen 6.3 şiddetinde bir depremin meydana geldiğini bildirdi. Deprem sonucunda herhangi bir ölüm kaydedilmezken 20 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.


60 BİNADA ÇATLAK OLUŞTU

Ülkedeki yetkililer, 20 kişinin çeşitli şekillerde yaralandığını ve 60 binada çatlakların oluştuğunu duyurdu. Deprem sonrası Esmeraldas eyaletinde hasar gören enerji hatlarının onarımına başlandığı, bölgenin yüzde 80’ine yeniden elektrik verildiği aktarıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı evlerin kısmen çökmüş olması dikkatlerden kaçmadı.


DERİNLİĞİ 35 KİLOMETRE

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), merkez üssü Esmeraldas eyaletinin 20 kilometre kuzeybatı açıkları olan 6,3 büyüklüğündeki depremin, 35 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurmuştu.


#Ekvador
#deprem
#Güney Amerika
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3 ve üzeri çocuk sahibi aileleri ilgilendiriyor: 'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı' ile otomobil kampanyası ne zaman başlayacak?