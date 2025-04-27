Ekvador 6,3'lük depremle sarsıldı

Güney Amerika ülkesi Ekvador’da dün sabah saatlerinde 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Herhangi bir can kaybının olmadığı depremde 20 kişinin yaralandığı açıklandı. Deprem birçok bölgede hissedildi.
Ekvador Ulusal Risk Yönetimi Sekreterliği (SNGR), dün sabah saatlerinde ülkenin kuzeyindeki Esmeraldas eyaletine bağlı Eloy Alfaro, Atacames, Muisne, Quinindé, Rio Verde ve San Lorenzo kasabalarını etkileyen 6.3 şiddetinde bir depremin meydana geldiğini bildirdi. Deprem sonucunda herhangi bir ölüm kaydedilmezken 20 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.
60 BİNADA ÇATLAK OLUŞTU
Ülkedeki yetkililer, 20 kişinin çeşitli şekillerde yaralandığını ve 60 binada çatlakların oluştuğunu duyurdu. Deprem sonrası Esmeraldas eyaletinde hasar gören enerji hatlarının onarımına başlandığı, bölgenin yüzde 80’ine yeniden elektrik verildiği aktarıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı evlerin kısmen çökmüş olması dikkatlerden kaçmadı.
DERİNLİĞİ 35 KİLOMETRE
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), merkez üssü Esmeraldas eyaletinin 20 kilometre kuzeybatı açıkları olan 6,3 büyüklüğündeki depremin, 35 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurmuştu.