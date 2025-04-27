Ekvador 6,3'lük depremle sarsıldı

Ekvador Ulusal Risk Yönetimi Sekreterliği (SNGR), dün sabah saatlerinde ülkenin kuzeyindeki Esmeraldas eyaletine bağlı Eloy Alfaro, Atacames, Muisne, Quinindé, Rio Verde ve San Lorenzo kasabalarını etkileyen 6.3 şiddetinde bir depremin meydana geldiğini bildirdi. Deprem sonucunda herhangi bir ölüm kaydedilmezken 20 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.