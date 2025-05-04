'Elon Musk imparatorluğu' genişliyor: Yeryüzünde kendi şehrini kurdu

YEREL SEÇİMLE BELLİ OLACAK

Teksas’ın güneyinde, Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX’in yoğun faaliyet gösterdiği Boca Chica bölgesinde yeni bir şehir doğmak üzere. Yapılan yerel seçimde, bölgenin “Starbase” adıyla resmi bir belediye statüsü kazanıp kazanmayacağı oylandı ve ve roket fırlatmalarını gerçekleştirdiği bölgede resmen yeni bir şehir kuruldu.





Oylama, büyük ölçüde SpaceX çalışanlarından oluşan 283 kayıtlı seçmeni kapsıyor. Musk, sosyal medya platformu X'te "Starbase, Teksas artık gerçek bir şehir!" yazdı.





BOCHA CHICA SAKİNLERİ ŞİKAYETÇİ

Eğer teklif onaylanırsa, Starbase bir belediye başkanı ve iki komisyon üyesiyle yönetilecek. Böylece yeni yönetim; planlama, vergilendirme ve yerel düzenlemeler üzerinde yetki sahibi olacak. Ancak bazı bölge sakinleri, SpaceX’in çevreye zarar verdiğini savunarak bu girişime karşı çıkıyor.





Yaklaşık 3,9 kilometrekarelik alanı kapsayan şehir, SpaceX’in 2012 yılında araziler satın almaya başlamasından bu yana büyük değişim geçirdi. O günden bu yana tesisler ve konutlar inşa edildi; Musk’ın bölgede bir ikametgahı bulunuyor.





Bölgedeki sembolik yapılar arasında, “Memes Street” adlı cadde ve kısa süre önce yıkılan devasa bir Musk büstü de yer alıyor.

BELEDİYE BAŞKANI BELLİ

Tahminlere göre bölge çevresinde yaklaşık 500 kişi yaşıyor. Şehrin kurulması fikri, Aralık 2024’te sunulan bir dilekçeyle resmiyet kazandı.





Seçim sonrası onay çıkarsa, SpaceX Başkan Yardımcısı Bobby Peden’in belediye başkanı olması bekleniyor. Komisyon üyeliği için de iki yerel sakin aday.

YÜZDE 1,5 EMLAK VERGİSİ

Teksas Belediye Birliği’ne göre Starbase, 5 binden az nüfuslu C Tipi bir şehir olacak. Bu statü, yöneticilere yüzde 1,5’a kadar emlak vergisi uygulama hakkı tanıyacak.





Ayrıca, şu anda Teksas eyalet meclisinde görüşülen bir yasa tasarısı kabul edilirse, yeni şehir yönetimi, roket fırlatma dönemlerinde Boca Chica Plajı ve eyalet parkına erişimi kısıtlama yetkisine sahip olacak.





SpaceX’in bölgedeki yıllık fırlatma sayısını beşten 25’e çıkarmayı hedeflemesi, yerel yönetimlerle özellikle plaj erişimi konusunda gerilim yaratabilir..





Elon Musk, son yıllarda işlerini Kaliforniya’dan Teksas’a taşımıştı. X ve Boring şirketlerinin merkezleri, Starbase’in yaklaşık beş buçuk saat kuzeyindeki Bastrop yakınlarında bulunuyor.



