Elon Musk'ın istediği oldu: Şehrin ismi değişti

ABD'nin Texas eyaletinde bölge sakinleri, SpaceX firmasının fırlatma sahasının bulunduğu bölgenin adının "Starbase" (Yıldız Üssü) olarak değiştirilmesi için yapılan oylamada yeni isim yönünde oy kullandı.
Elon Musk'a ait SpaceX şirketinin fırlatma sahasının yer aldığı Cameron İlçesi'nde yapılan oylama sonucunda, bölgenin adı resmen "Starbase" olarak değiştirildi.
Çoğunluğunu SpaceX çalışanlarının oluşturduğu yerleşim yerindeki oylamada, 212 kişi isim değişikliğine "evet" derken, sadece 6 kişi eski ismin korunması yönünde oy kullandı.
Öte yandan, SpaceX'in sahibi Elon Musk da X hesabından yaptığı paylaşımda, Starbase'in "artık gerçek bir şehir" olduğunu ifade ederek oylama sonucunu kutladı.