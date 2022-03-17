Erdoğan-Miçotakis görüşmesi ABD'yi rahatsız etti: Türkiye'ye karşı destek sözü

Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in İstanbul'da yaptığı görüşmede sağlanan pozitif yaklaşımların ardından ABD'den ilginç bir çıkış geldi. Türkiye ile Yunanistan arasında sağlanan olumlu havanın aksine ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlikten bahsetti.

SALDIRGAN ÜSLUP

Pyatt dış politika alanında 'Türkiye'nin saldırgan söylemlerini' de kapsayacak şekilde Yunanistan'ın Washington'un desteğine sahip olduğunu belirtti. Yunanistan'ın 10 yılı aşkın ekonomik krizden başarıyla çıktığını söyleyen elçi Pyatt, "Görevde olduğum süre boyunca ülkeyi ekonomi, siyasi istikrar ve dış politika alanlarında yeniden inşa etme çabalarında ABD ve Yunanistan hükümetleriyle yakın olarak çalıştım" diye konuştu. Pyatt, Kuzey Makedonya'nın artık NATO üyesi olması nedeniyle Ukrayna krizinde b önemli adımlar atıldığını vurguladı.

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ABD'li büyükelçi, "Yunanistan tarihin doğru tarafında yer alıyor ve Türkiye'nin saldırgan söylemleri gibi önemli dış politika konularında ABD'nin desteğine sahip" ifadelerini kullandı.