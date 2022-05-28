Fanatik Yahudi grubun üyesi itiraf etti: Filistinli adamın arabasını kundaklamaya Milletvekili Ben Gvir yardım etti

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun "Hakikat" isimli programı, Filistinlilere yönelik provokatif saldırılarda öne çıkan Roni Cohen'in açıklamalarına ve o dönem yaşanan olaylarda avukatlık yapan aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir'in arka planda oynadığı role yer verdi.

"Tepe Gençliği"nin üyesi Cohen, röportajında, "kendisinin ve başkalarının provokasyon eylemlerini, İsrail ordusuna ait bir üssün içindeki araçları nasıl sabote ettiklerini ve Arapları öldürmeyi planlayan küçük bir grubun gizli toplantısına nasıl katıldığını" anlattı.

Suçunu itiraf etti: Filistinlinin aracını ateşe verdim

Cohen, 15 Mayıs 2011'de henüz reşit değilken Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil'de Kiryat Arba yerleşim biriminde bir Filistinlinin aracını ateşe verdiğini söyledi.

İsrailli kadın, bu saldırıyı gerçekleştirdiği sırada kendisine kefil olan Milletvekili Ben-Gvir'in evinde ev hapsinde tutulduğunu söyledi.

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Yahudi vekil delilleri yok etti

İki arkadaşıyla Filistinliye ait aracı yaktıklarını ardından Ben-Gvir'in evine döndüklerini aktaran Cohen, milletvekilinin evinin izlenmesinden korkarak, kendisini azarladığını ancak "baş parmağını havaya kaldırarak eylemden memnun olduğunu gösteren bir işaret yaptığını" ifade etti.

Cohen, "Filistinlinin arabasını yaktığı yakıt dolu şişeyi Ben-Gvir'in parlamentoya giderken yanına aldığına ve delilin bu şekilde ortadan kalktığına" işaret etti.

Mescid-i Aksa'ya silahlı baskın planları

İsrailli genç kadın, ayrıca 7 Eylül 2011'de Batı Şeria'nın merkezindeki İsrail askeri üssünde askeri bir aracın imha edilmesi olayını da anlattı.

Söz konusu eylemi kendisini bir askeri üssün içinde eğiten İsrail askerinin iş birliğiyle gerçekleştirdiğini dile getiren Cohen, Ben-Gvir'in de daha sonra bundan haberdar olduğunda "kahkahalarla" tepki verdiğini kaydetti.

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Tepe Gençliği grubunun Kiryat Arba yerleşim biriminde düzenlediği gizli bir toplantıya katıldığını da itiraf eden Cohen, bahsi geçen gizli toplantıda "Filistinlileri öldürme ve Mescid-i Aksa'ya silahlı baskınlar düzenleme konularının konuşulduğunu" söyledi.

Toplantının ardından Tepe Gençliği grubundan ayrılma kararı aldığını ifade eden Cohen, bundan birkaç ay sonra da polisi aradığını ve sahip olduğu bilgileri İsrail polisiyle paylaştığını ancak güvenlik birimlerinin Itamar Ben-Gvir'e ilişkin itiraflarına ilgi duymadığını ve "Ben-Gvir'in bir politikacı olduğunu ve istediğini yapabileceği" yanıtını aldığını belirtti.

Milletvekili Ben-Gvir, bir bebeğin yandığı saldırının sanıklarının da avukatı

Radikal yerleşimci gruptan ayrılmasından aylar sonra işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Haziran 2015'te Filistinli Devabişe ailesinden bazı kişilerin öldürüldüğü ve evlerinin ateşe verildiğini anlatan Cohen, "ateşe verilen evin üzerine de saldırganlar tarafından bedel ödetmeye dair işaretler çizildiğini" aktardı.

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Devabişe ailesinin Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Duma beldesinde bulunan evi, 31 Temmuz 2015 sabahı fanatik Yahudi yerleşimciler tarafından ateşe verilmişti.

İşgalcilerin kundakladıkları evde bir bebek hayatını kaybetti

Olayda ailenin 18 aylık bebeği Ali Devabişe evde yanarak hayatını kaybetmiş, anne, baba ve 4 yaşındaki Ahmed ise ağır yaralanmıştı. Ağır yaralanan anne-baba da hayatını kaybederken Devabişe ailesinden geriye 4 yaşındaki Ahmed kalmıştı.

Haaretz gazetesi, Nisan 2018'de, Ben-Gvir'in Devabişe'nin evine saldıran suçluların da aralarında olduğu radikal yerleşimci grupların davalarını savunmak için avukat olarak görev aldığını aktarmıştı.

Mahkemede, Amiram Ben-Uliel isimli radikal Yahudi yerleşimci ömür boyu hapse mahkum edilmiş ancak terör örgütüne üye olmaktan hüküm giymemişti. Terör mahkumu olmayışı, İsrail yasalarına göre hafifletici uygulamalardan yararlanmasının önünü açıyor.

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İç Güvenlik Teşkilatına şikayet

Cohen, Tepe Gençliği grubundan ayrıldıktan sonra Ben-Gvir'le ilgili bildiklerini İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) fanatik Yahudileri takip eden birimine anlattığını ancak güvenlik birimlerinin ilgilenmediğine işaret etti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Devabişe ailesinin evine yönelik saldırıyla ilgili uyarı alıp almadığına ilişkin Cohen'den yanıt alamadığını belirtti.

Ben-Gvir, Cohen'i yükselişini çekememekle suçladı

İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Ben-Gvir ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla hakkındaki iddiaları yalanladı.

Ben-Gvir, "popülaritesinin ve anketlerdeki oylarının artmasının ardından" Cohen'in kendisine siyasi olarak zarar vermek amacıyla konuşturulduğunu iddia etti.

İşgal altındaki Kudüs'te 1976 yılında dünyaya gelen Ben-Gvir, Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentindeki Kiryat Arba yerleşim biriminde yaşıyor.

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ABD'nin son dönemde Yabancı Terör Örgütü listesinden çıkardığı silahlı saldırılarla anılan "Kah Hareketi" destekçisi olarak tanınan Ben-Gvir, 6 Nisan 2021'de Binyamin Netanyahu'nun liderlik ettiği Likud'un desteğiyle aşırı sağcı partiden milletvekili seçildi.

Ben-Gvir, son dönemlerde "Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde çadır kurma, Filistinlilere silah doğrultma, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme gibi provokatif eylemlerle" gündem oluyor.

Tepe Gençliği grubu da işgal altındaki Batı Şeria’da "Filistinlilere saldırmak, mülklerine ve kutsal mekanlarına zarar vermek"le gündeme geliyor.

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