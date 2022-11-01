Dünya Finlandiya Başbakanı Sanna Marin Tüm gözler şimdi Macaristan ve Türkiyede
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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin: Tüm gözler şimdi Macaristan ve Türkiye'de

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Türkiye ve Macaristan'ı Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularını onaylamaya çağırdı.

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Haber Merkezi Diğer
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin: Tüm gözler şimdi Macaristan ve Türkiyede
Sanna Marin

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, İskandinav liderleriyle düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Marin Türkiye ve Macaristan'ı Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularını onaylamaya çağırdı.

Marin açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Tüm gözler şimdi Macaristan ve Türkiye'de. Bu ülkelerin başvurularımızı onaylamalarını bekliyoruz. Bunun tercihen er ya da geç gerçekleşmesinin önemli olacağını düşünüyorum.'

DÜĞÜM KRİTİK MADRİD ZİRVESİNDE ÇÖZÜLMÜŞTÜ

Ukrayna savaşı sonrası Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuş, Türkiye ise veto kararı almıştı.

Dünya gündemini uzun süre meşgul eden bu düğüm, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde çözülmüştü.

Türkiye, iki ülke ile 10 maddelik bir mutabakat imzalayarak üyelik yolunu açmıştı.

Terör örgütlerini açıkça destekleyen Kopenhag ve Stockholm'le bir protokol imzalayan Ankara, verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyor.

Finlandiya Başbakanı Marin'den yeni skandal
DÜNYA
Finlandiya Başbakanı Marin'den yeni skandal

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin parti görüntülerinin ardından konuştu: Kızgınım
FOTOĞRAF 6
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Finlandiya'nın Kuopio kentinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Marin, \"Bu videolar kişisel ve özel bir alanda çekildi. Bunların kamuoyu tarafından bilinmesine içerliyorum. Arkadaşlarımla bir gece geçirdim. Biraz gürültülü bir parti yaptık. Dans ettim ve şarkı söyledim\" dedi.

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Bununla birlikte görüntülerde Marin ve diğer beş arkadaşı kameraya doğru poz vererek dans ediyor. Başka bir video ise Marin'i yerde kameraya doğru şarkı söylerken gösteriyor. Diğer taraftan, Marin'in bazı muhaliflerini onun bu davranışının bir başbakana yakışmadığını söyleyerek eleştirdi. Muhalefet milletvekili Mikko Karna, Marin'in uyuşturucu testinden geçmesi gerektiğini söyledi.

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\"HERHANGİ BİR UYUŞTURUCU KULLANIMINDAN HABERDAR DEĞİLİM\"
Ancak, Marin gazetecilere verdiği demeçte, parti sırasında alkol tüketildiğini ancak, herhangi bir uyuşturucu kullanımından haberdar olmadığını söyledi. Bu arada destekçileri de Finlandiya Başbakanı’nı savundu ve eleştirmenleri çifte standart uygulamakla suçladı.
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\"LİDERLER İŞTEN SONRA PARTİ YAPAMAZ MI?\"
İsveç Uppsala Üniversitesi'nde Barış ve Çatışma Araştırmaları Profesörü Ashok Swain, \"Neden Marin işten sonra parti yapamıyor? Liderlerimizin insan olmamalarını mı bekliyoruz?\" şeklinde bir tweet attı.
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Marin, görüntülerinin sızdırılmasının bir şantaj planının parçası olduğunu reddederek, \"Şantaj olduğunu düşünmüyorum. Ancak, bunlar özel videolar ve halk tarafından görülmemeliydiler. Bu yaz bir evde çekildiler. Kimin evi olduğunu söylemeyeceğim\" dedi. Öte yandan, Marin'in özel hayatı ilk kez gündeme gelmedi. Finlandiya Dışişleri Bakanı’nın Covid-19 için pozitif test etmesinin ardından bir gece kulübünde eğlendiğinin ortaya çıkmasından sonra Marin, 2021'de halktan özür dilemişti.

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\"BEN GERÇEK BİR İNSANIM, ÖYLE OLMAYA DA DEVAM EDECEĞİM\"
Marin, o tarihte devlet televizyonu Yle tarafından yapılan bir televizyon röportajında, \"Yanlış yaptım. Durumu daha dikkatli değerlendirmeliydim. Ama başbakan olmama rağmen bir birey ve gerçek bir insanım. Bu yüzden davranış şeklimi değiştirmeyeceğim. Tabii ki ne söylediğime dikkat etmeliyim. Çünkü sözlerim, bütün bir hükümeti temsil edilebilir, ama ben hala bir insanım ve gelecekte de insan olacağım\" diye konuşmuştu.
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin parti görüntülerinin ardından konuştu: Kızgınım
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, özel görüntülerinin internette paylaşılmasının ardından "gürültülü" bir şekilde parti yaptığını kabul etti. Ancak, 36 yaşındaki Marin, siyasi muhaliflerin eleştirilerine yol açan görüntülerin medyaya sızdırılmasından dolayı kızgın olduğunu söyledi. Muhalefet ise Marin'in uyuşturucu testinden geçmesi gerektiğini söyledi.
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