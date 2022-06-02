Dünya Finlandiyalı vekil Kvarnström FETÖcüleri ve PKKlıları Türkiyeye iade etmeyeceğiz
AVRUPA

Finlandiyalı vekil Kvarnström: FETÖ'cüleri ve PKK'lıları Türkiye'ye iade etmeyeceğiz

NATO'ya üye olmak isteyen ancak terör örgütleriyle bağlantılarından dolayı Türkiye'nin itirazıyla karşı karşıya kalan Finlandiya'dan çelişkiler açıklamalar geliyor. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Türkiye’nin endişelerini görüşmeye hazır oldukları dile getirirken, Finlandiya Parlamentosu milletvekili Johan Kvarnström, FETÖ'cü ve PKK'lı teröristleri sınır dışı etmeyeceklerini ifade etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Finlandiyalı vekil Kvarnström: FETÖcüleri ve PKKlıları Türkiyeye iade etmeyeceğiz
Finlandiya Parlamentosu milletvekili Johan Kvarnström

Türkiye, terör örgütü PKK ve YPG'ye en çok yardımda bulunan, teröristleri ülkelerinde barındıran Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğine soğuk bakıyor. NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin, üyelerin hepsinin onayı ile başvurusu kabul edildiği için, Türkiye'nin vetosu üyeliği engelliyor.

Türkiye, hem Finlandiya hem de İsveç'ten, terör örgütleri unsurları için barınma noktaları olmalarını istemiyor. Bu iki ülkeye, terörle aralarına net çizgi çekmeleri talebi iletildi.


Tüm bu gelişmelerin gölgesinde Finlandiya cephesinden Türkiye'ye yönelik çelişkili açıklamalar yapılıyor.

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin tavrı dünya gündeminde
GÜNDEM
Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin tavrı dünya gündeminde

Ülkenin Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Türkiye’nin endişelerini görüşmeye hazır olduklarını her fırsatte dile getirirken, Finlandiya Parlamentosu milletvekili Johan Kvarnström tezat bir demeç verdi.

'SINIR DIŞI ETMEYECEĞİZ'

Kvarnström Rudaw'a yaptığı açıklamada, "Terörü desteklemediğimizi herkesin bildiğini düşünüyorum. Buna ispat bile gerekmiyor" diyerek Finlandiya'nın "değerlerini" ve "ilkelerini" müzakere edemeyeceklerini belirtti.

FETÖ'cüleri ve PKK'lı teröristleri işaret eden Kvarnström, "Onları sınır dışı etmeyeceğiz. Hukuk sistemimiz buna izin vermiyor, bunu yapamayız" dedi.

Türkiye ile diyalog halinde olmanın ve pozisyonlarını korumalarının önemli olduğu şeklinde görüş paylaşan Finlandiyalı vekil, "Finlandiya, bağımsızlığını sürdürme konusunda bazı önlemler alması gerektiği düşüncesinde. Dolayısıyla bir savunma koalisyonunun parçası olmalıyız." dedi.

İsveç ve Finlandiya heyetleri ikna için Türkiye'de: NATO vizesi için geldiler
GÜNDEM
İsveç ve Finlandiya heyetleri ikna için Türkiye'de: NATO vizesi için geldiler

33 TERÖRİSTİN İADESİNİ REDDETTİLER

Türkiye, Finlandiya'dan 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü ve İsveç'ten 10 FETÖ'cü ile 11 PKK'lı olmak üzere toplam 33 teröristin iadesini talep etti. Ancak iki İskandinav ülkesi, bu taleplere olumlu yanıt vermedi.

İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin iade taleplerini kabul etmedi
DÜNYA
İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin iade taleplerini kabul etmedi

FİNLANDİYA MECLİS BAŞKANI 'MASUM İNSANLAR' DEMİŞTİ

Finlandiya Meclis Başkanı Matti Vanhanen da "masum insanlar" olarak tanımladığı teröristler konusunda, "Türkiye, siyasi anlamda anlaşamayacağımızı anlamalıdır. Özellikle hapsedilme veya haksız yere hüküm giyme riski varsa, masum insanlar başka bir ülkeye iade edilmiyor” demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç ve Finlandiya'ya NATO kapısını kapattı: Biz bunlara nasıl inanacağız?
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç ve Finlandiya'ya NATO kapısını kapattı: Biz bunlara nasıl inanacağız?

Türkiye’den İsveç ve Finlandiya’ya ilk veto
DÜNYA
Türkiye’den İsveç ve Finlandiya’ya ilk veto
Yerli ve milli yapay zeka

Yerli ve milli yapay zeka

ASENA uyuşturucunun izini sürüyor.
Şok gerçek ortaya çıktı

Şok gerçek ortaya çıktı

Yavruları ve yumurtaları ortadan kaybolunca kümesi takibe aldı.
Avrupa Birliği ülkelerinden Rusyadan petrol alımına yasak

Avrupa Birliği ülkelerinden Rusya'dan petrol alımına yasak

Böylesi daha önce üretilmemişti: İnsan ömrünü geçecek nitelikte.

​Tarlasında çıkan taşların değerini çalındıktan sonra anladı.

Suriye Milli Ordusu askeri tatbikat yaptı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli terörle mücadele mesajı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.