Fransa karanlıktan korkuyor

Avrupa’da ortaya çıkan enerji krizi, son günlerde Fransa’da baş edilemez hale geldi. Geçtiğimiz hafta büyük çapta bir elektrik kesintisi yaşanan Paris’te halk durumdan hoşnut değil. Le Monde’da yer alan habere göre, ülkenin 56 nükleer reaktöründen 16’sının hâlâ çeşitli nedenlerle tam çalışamaması dolayısıyla elektrik iletim şirketi RTE, bu kış üretim maksimum kapasiteye ulaşmış olsa bile tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayamama riski taşıdığını açıkladı. Kuzey Fransız şehri Montataire’in Belediye Başkanı ise, enerji fiyatlarının yüksekliğine tepki göstererek eğer halkı rahatlatmak için gerekenler yapılmazsa belediyenin elektriğini ödemeyi bırakacaklarını söyledi. Yerel yönetimlerden gelen benzer tepkiler ve artan faturalar sonucu çeşitli sektörlerdeki dayanışmayla Fransızların geçen ayki elektrik tüketimleri %10 oranında azaldı. Fransızlar, gaz ve elektrik fiyatları birkaç aydır hızla yükselirken, ekonomik nedenlere bağlı olarak giderek daha fazla ısınmak için odun tüketmeye yöneldiği kaydediliyor.

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