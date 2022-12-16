Dünya Fransada aşırı sağcılar Faslılara saldırdı 14 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti
AVRUPA

Fransa’da aşırı sağcılar Faslılara saldırdı: 14 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti

Dünya Kupası’ndaki Fas-Fransa maçı sonrası Fransa sokakları karıştı. Paris, Lyon ve Nice gibi büyük şehirlerde aşırı sağcı gruplar, Faslılara saldırdı. Paris’teki olaylarda 115 kişi gözaltına alındı. Kalabalığa dalan otomobilin altında kalan 14 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti.

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Fransa’da aşırı sağcılar Faslılara saldırdı: 14 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti
Irkçı Fransızlar Faslılara saldırdı.

2022 Dünya Kupası’nda Fransa ile Fas arasında oynanan yarı final maçının ardından Fransa’nın büyük şehirlerinde ırkçı Fransızlar Faslı taraftarlara saldırdı. Önceki gün oynanan yarı final maçında Fransa, Fas’ı 2-0 yenerek finale yükseldi. Galibiyetin ardından sokaklara dökülen ırkçı Fransızlar, Fas formalı taraftarlara saldırdı.Olaylar Paris, Lyon, Nice ve Montpellier gibi büyük Fransız şehirlerinde gece boyu sürdü. Sokaklar savaş alanına dönerken, 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Olayları kontrol etmede aciz kalan Fransız polisi, 115 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası olaylar ara sokaklara yayıldı. Fransa ve Belçika, maç öncesinde ağır teçhizatlarla donatılmış 10 bin polis memurunun görevlendirildiğini duyurmuştu.

İLK TAŞI FRANSIZLAR ATTI

Katar’da düzenlenen turnuvanın flaş takımı olan Fas’ın daha önce aldığı galibiyetler Fransa’da coşkuyla kutlanmıştı. Maç oynanırken sakin olan Paris sokakları, mücadelenin ardından savaş alanına döndü. Cezayir kökenlilerin ardından Fransa’nın en büyük ikinci göçmen grubu olan Fas asıllı kişilerle Fransızlar maçtan sonra karşı karşıya gelirken gerilimi Fransızların başlattığı ve ırkçı grupların Faslılara saldırdığı kaydedildi. Önceki günlere nazaran olay çıkmasına hazırlıklı olan Paris polisi, TOMA’larla kalabalığın üzerine tazyikli su sıkarken göz yaşartıcı gaz da kullandı.

KATLİAMIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

  • Fransa basını, Fransız taraftarlar ile Faslı taraftarların arasında başlayan olaylara aşırı sağcı grupların dahil olduğunu ve Paris’in en işlek caddesi Şanzelize’ye gitmeye çalışan 40 kişilik silahlı grubun engellendiğini ve gözaltına alındığını yazdı. Polis kaynaklarına göre gece Paris ve çevresinde yaşanan olaylarda 115 kişi gözaltına alındı. Lyon’da ise ikisi aşırı sağcı olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı.

FAŞİSTLER SALDIRIYOR

Fransız ırkçılarının saldırıları, ülkede çok sayıda siyasi tarafından tepkiyle karşılandı. Fransız milletvekilli Antoine Leaument, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Nice’te faşistler ırkçı sözler söyleyerek Faslı taraftarlara saldırıyor. Irkçılık suçtur” ifadesini kullandı. Başka bir milletvekilli Thomas Portes da Twitter hesabından, Lyon, Nice ve Montpellier kentlerinde aşırı sağcı grupların, Faslı taraftarlara karşı planlı saldırılar gerçekleştiğini belirtti.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU EZEREK ÖLDÜRDÜ

Maçın ardından Montpellier’de yaşanan olaylarda kalabalık arasında arabasıyla kalan bir Fransız, arabasını kalabalığın üzerine sürdü. Arabasının camından Fransız bayrağı dalgalanan saldırgan, 14 yaşındaki bir çocuğu altına altına alarak metrelerce sürükledi. Anbean kaydedilen görüntülerde çocuğun ağır yaralandığı görüldü. Bir süre sonra hastaneye kaldırılan çocuğun kurtarılamadığı açıklandı.

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