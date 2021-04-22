Güney Afrika tarihi kül oldu ​

Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’da çıkan yangın, Cape Town Üniversitesi Afrika Çalışmaları Kütüphanesi Nadir Kitaplar Bölümü’nü de kül etti. Üniversitenin Afrika Çalışmaları Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Halim Gençoğlu, “Jagger Kütüphanesi adıyla bu bölümde nadir kitaplar yer alıyordu. Yangın sırasında yerli dillerde yazılan Zuluca ve IsiXhosaca sözlükler yok oldu. Bu sözlükler başka nüshası bulunmadığı için çok kıymetliydi. Kütüphane bizim evimiz gibiydi, evimiz yandı, gerçekten çok üzgünüz” dedi.

Dr. Halim Gençoğlu

Gençoğlu şunları anlattı: “2000 yılından sonra Afrika çalışmaları kütüphanesi olarak geçen okuma odasında 741 bin kitap yer alıyordu.”

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741 BİN KİTAP VARDI