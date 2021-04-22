Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Güney Afrika tarihi kül oldu
AFRİKA

Güney Afrika tarihi kül oldu ​

Güney Afrika tarihi kül oldu

Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’da çıkan yangın, Cape Town Üniversitesi Afrika Çalışmaları Kütüphanesi Nadir Kitaplar Bölümü’nü de kül etti.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Güney Afrika tarihi kül oldu ​
Afrika çalışmaları kütüphanesi olarak geçen okuma odasında 741 bin kitap yer alıyordu.

Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’da çıkan yangın, Cape Town Üniversitesi Afrika Çalışmaları Kütüphanesi Nadir Kitaplar Bölümü’nü de kül etti. Üniversitenin Afrika Çalışmaları Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Halim Gençoğlu, Jagger Kütüphanesi adıyla bu bölümde nadir kitaplar yer alıyordu. Yangın sırasında yerli dillerde yazılan Zuluca ve IsiXhosaca sözlükler yok oldu. Bu sözlükler başka nüshası bulunmadığı için çok kıymetliydi. Kütüphane bizim evimiz gibiydi, evimiz yandı, gerçekten çok üzgünüzdedi.

Dr. Halim Gençoğlu
Dr. Halim Gençoğlu

Gençoğlu şunları anlattı: “2000 yılından sonra Afrika çalışmaları kütüphanesi olarak geçen okuma odasında 741 bin kitap yer alıyordu.”

741 BİN KİTAP VARDI

  • “Kütüphanede Osmanlıca vesikalar ve Timbuktu’dan getirilen Arapça yazmalar da bununuyordu. Osmanlı donanmasında çalışan Yaver Paşa ismiyle maruf Amiral Wake Baldwin Walker’a ait Osmanlıca haritalar da bu kütüphanede muhafaza edilmekteydi” diye konuştu.
Abone Ol Google News
Patlama ve roket alarmı duyuldu

Patlama ve roket alarmı duyuldu

​İsrail, Suriye topraklarından bir füze saldırısı gerçekleştiğini duyurdu.
Yaptırımlara ilişkin yol haritası

Yaptırımlara ilişkin yol haritası

​ABD, Viyana'daki görüşmelerde haritayı İran'a sundu.
Beşinci kol faaliyeti

Beşinci kol faaliyeti

​128 milyar dolar yalanı; baştan sona yanlış, baştan sona cehalet.
Dolar vurgununu iyi bilirsiniz

Dolar vurgununu iyi bilirsiniz

Faik Öztrak ​2001'deki vurgunda başroldeydi.
Dürziler İsrail askeri olmak istemiyor

Dürziler İsrail askeri olmak istemiyor

​Ordudaki oranları Yahudilerden yüzde 85 daha fazla.
23 Nisan da eklendi

23 Nisan da eklendi

​Kısıtlamalar bu akşam başlayacak.

Sabrımızı sınamayın

Sabrımızı sınamayın

Rusya'dan, ​Avrupa ve ABD'ye gözdağı.

Bu kez ırkçılar kaybetti

Bu kez ırkçılar kaybetti

George ​Floyd'un katiline 40 yıl hapis cezası.
Trabzonspor son saniyede yıkıldı

Trabzonspor son saniyede yıkıldı

Galatasaray evinde Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı.
Yüzde 55'i tamamlandı

Yüzde 55'i tamamlandı

​Millet Mahallesi kapalı pazar alanına kavuşuyor.
Yaşama umudu yok mu?

Yaşama umudu yok mu?

​Feryatları yürekleri dağladı.

​İçişleri Bakanlığı 23 Nisan kararını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.