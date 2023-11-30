Güney Kore'de köpek yetiştiricilerinden hükümetin köpek eti tüketimini yasaklamak istemesine tepki: Savaşacağız

Güney Kore'de köpek eti yasağına karşı protesto yapıldı.
Köpek yetiştiricileri, restoran sahipleri ve köpek eti endüstrisinde çalışan yaklaşık 200 kişi, hükümetin ve iktidardaki parti üyelerinin bu ayın başında köpek etinin tüketilmesinin yasaklanmasına ilişkin yasa tasarısına karşı çıkmak için başkanlık binasının önünde bir araya geldi.
Protesto esnasında çıkan arbedede polisin 3 kişiyi göz altına aldığı aktarıldı.
Protestocular, hükümetten uygulanacak yasak öncesi sürenin uzatılması ve maddi destek talebinde bulundu.