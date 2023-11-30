Güney Kore'de köpek yetiştiricilerinden hükümetin köpek eti tüketimini yasaklamak istemesine tepki: Savaşacağız

Eski Köpek Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ju Yeongbong, burada yaptığı konuşmada, bu alanda çalışanların çoğunun 60-70 yaşlarında olduğunu, bu insanların yeni meslekler aramadıklarını ve Güney Koreli gençlerin çok az bir kısmının tüketmesi nedeniyle köpek eti üretiminin 15-20 yıl içerisinde yok olacak bir iş kolu olduğunu anlattı.