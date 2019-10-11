HDP’lilere soruşturma

HDP’li Milletvekilleri eş başkanları ve meclis üyeleri operasyona ilişkin skandal açıklamalarda buluandu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, açıklamalar nedeniyle HDP’li Pervin Buldan ve Sezai Temelli ile üç milletvekili hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, harekat ile ilgili olarak HDP eş genel başkanları ve 27. dönem milletvekilleri Sezai Temelli ve Pervin Buldan hakkında yaptıkları yazılı açıklama ile ilgili olarak ‘terör örgütü propagandası yapma’ ve ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama’ suçlarından soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Sezai Temelli

Açıklamada, 27. dönem milletvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Leyla Güven, Berdan Öztürk de resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Terör örgütüne yardım ettiği belirlenen 17 HDP’li Meclis Üyesi ise gözaltına alındı.