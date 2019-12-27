Dünya Hindistanın kuzey bölgelerinde bu yıl meydana gelen sellerde 1900 kişi hayatını kaybetti
ASYA

Hindistan'ın kuzey bölgelerinde bu yıl meydana gelen sellerde 1900 kişi hayatını kaybetti

İngiliz insani yardım kuruluşu Christian Aid tarafından yayınlanan raporda, Hindistan'da mayıs ayında etkili olan Fani Kasırgası gibi aşırı hava olaylarının ülkede 1900 kişinin yaşamını yitirdiği ve yaklaşık 10 milyar dolarlık zarara yol açtığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Yaşanan selden dolayı bölge sakinleri ulaşımda zorluk çekiyor.
Yaşanan selden dolayı bölge sakinleri ulaşımda zorluk çekiyor.

Hindistan'ın kuzey kesimlerinde bu yıl meydana gelen sellerde 1900 kişinin hayatını kaybettiği, 3 milyondan fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

  • NDTV'nin haberine göre, raporda, Hindistan'ın kuzeyinde bu yıl her zamankinden daha şiddetli olan muson yağmurlarının, 1900 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan sellere neden olduğu kaydedildi.

Ağaçlar yollara devrildi.

Taşkınların, aşırı yağışları daha yaygın hale getiren iklim değişikliğinin sonuçlarını yansıttığına işaret edilen raporda, Hindistan'ın kuzeyindeki yağmur fırtınalarının yüzde 50 daha yaygın hale geldiği ifade edildi.

10 milyon ağaç devrildi

Raporda, Hindistan'ın kuzey bölgelerindeki sellerin 3,4 milyon kişiyi yerinden ettiği ve ülkede, Fani Kasırgası nedeniyle 10 milyondan fazla ağacın devrildiği bildirildi.

Köprüler kullanılamaz hale geldi.
  • Hindistan ve Bangladeş'i mayıs ayında vuran Fani Kasırgası'nın beraberinde getirdiği şiddetli yağış ve seller nedeniyle, çoğu Odisha (Orissa) eyaletinde olmak üzere en az 89 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan raporda, yalnızca söz konusu eyalette 140 bin hektar tarım alanının hasar gördüğü kaydedildi.

Hindistan genelinde haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurlarında yaklaşık 2 bin 400 kişi yaşamını yitirmişti.

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