Hindistan'ın kuzey bölgelerinde bu yıl meydana gelen sellerde 1900 kişi hayatını kaybetti İngiliz insani yardım kuruluşu Christian Aid tarafından yayınlanan raporda, Hindistan'da mayıs ayında etkili olan Fani Kasırgası gibi aşırı hava olaylarının ülkede 1900 kişinin yaşamını yitirdiği ve yaklaşık 10 milyar dolarlık zarara yol açtığı belirtildi.

Haber Merkezi 27 Aralık 2019, 11:53 Son Güncelleme: 27 Aralık 2019, 13:44 AA