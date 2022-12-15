​İngiliz piyadeleri Ukrayna’da savaştı.

İngiliz Donanması Deniz Piyadeleri eski Komutanı Korgeneral Robert Magowen, İngiliz deniz piyadelerinin savaş sırasında Ukrayna’da bir dizi gizli ve kritik operasyonda görev aldığını itiraf etti. Ülke basınına konuşan Magowen, “Denizciler ve komandolar ilk kez 2022’nin Ocak ayında, Rus işgalinin kaçınılmaz olduğunun netleştiği dönemde, Kiev’deki İngiliz Büyükelçiliği’nin tahliyesinde görev aldı. Operasyona 350 deniz piyadesi ve 45 komando katıldı” dedi. Daha sonra da çeşitli operasyonlarda piyadenin Ukrayna’da hizmet verdiklerini kaydeden Magowen, “Nisan ayında, İngiliz deniz piyadeleri Kiev’e döndü ve ardından defalarca gizli askeri operasyonlara katıldılar” ifadelerini kullandı.