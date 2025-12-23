İran’ın siyasi labirenti: Şii’lerin devlet kurma yasağı nasıl delindi?

Ortadoğu üzerine çalışmaları ile bilinen ve iyi seviyede Farsça bilen Berdibek, doktora tezine dayanan kitabında İran İslam Cumhuriyeti’ne geçişin sadece bir rejim değişikliği olmadığını, aynı zamanda Şii teolojisinde radikal bir kırılmaya neden olan “

Velayet-i Fakih

” teorisinin politik yaşama uyarlanması olduğunu vurguluyor. Kitaba göre, Ayetullah Humeyni’nin geliştirdiği bu teori, Gaybet’teki (Kayıp) İmam Mehdi’nin dönüşüne kadar ulemanın yönetimi devralmasını meşrulaştırarak, Şiilerin yüzyıllardır süregelen “

devlet kurma yasağını