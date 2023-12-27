İşgalcilerin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 4 bin 795'e yükseldi

Hitler’e özenen İsrail bu kez çocuk ve yaşlıların da olduğu yüzlerce Filistinliyi topladığı stadyumda yarı çıplak soyarak teşhir etti. Dünya, iğrenç toplama kampından, askerlerin nezareti altında çekilen görüntülerin İsrail sosyal medya hesapları ve yerel kanallarda gururla yayınlanmasıyla haberdar oldu.