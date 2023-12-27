|
Dünya

İşgalcilerin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 4 bin 795'e yükseldi

İşgalci İsrail güçlerinin, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 4 bin 795'e yükseldiği belirtildi.

12:46 - 27/12/2023 Çarşamba
AA
İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)
İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinden konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada,
İsrail güçlerinin dün akşam ve bu sabah saatlerinde Tulkerim, Ramallah, Beytullahim ve El Halil'de düzenlediği baskınlarda 12 kişiyi daha gözaltına aldığı belirtildi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 4 bin 795'e çıktığı kaydedilen açıklamada, İsrail güçlerinin gözaltına aldığı kişileri ve yakınlarını darp ettiği aktarıldı.

Açıklamada, tehditlere maruz kalan kişilerin ayrıca evlerinin de tahrip edilip yıkıldığı ifade edildi.

#batı şeria
#gözaltı
#israil
41 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
MHP Ankara belediye başkan adayları 2024