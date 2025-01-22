İşgale Trump'ın adını verdiler

Eski ABD Başkanı Biden, 1 Şubat 2024'te, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet uygulayan ve topraklarını gasbeden aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören bir başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Söz konusu kararnameden sonra ABD Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'daki bazı aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım kararı almıştı.

Trump, ikinci döneminin ilk gününde, Biden yönetiminin "Batı Şeria'daki terörist Yahudi yerleşimcilere yönelik yaptırımları kaldırmasının" ardından, Kudüs yakınlarındaki bir yerleşim alanının inşaatına "Trump 1" adını verdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor.