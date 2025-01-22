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İşgale Trump'ın adını verdiler

İşgale Trump'ın adını verdiler

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
12:5622/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Trump "Batı Şeria'daki terörist Yahudilere yaptırım öngören" kararnameyi kaldırdı
Trump "Batı Şeria'daki terörist Yahudilere yaptırım öngören" kararnameyi kaldırdı

ABD Başkanı Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk gününde, Biden yönetiminin "Batı Şeria'daki terörist Yahudilere yaptırım öngören" kararnamesini kaldırmasının ardından İsrail yerleşim konseyi, Kudüs yakınlarındaki bir yerleşim yerinin inşaatına "Trump 1" adını verdi.

Eski ABD Başkanı Biden, 1 Şubat 2024'te, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet uygulayan ve topraklarını gasbeden aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören bir başkanlık kararnamesini imzalamıştı.


Söz konusu kararnameden sonra ABD Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'daki bazı aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım kararı almıştı.


Trump kaldırdı


ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk gününde, Biden yönetiminin "Batı Şeria'da güvenliği zedeleyen aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören" kararnamesini kaldırmıştı.


Adını verdiler


Trump, ikinci döneminin ilk gününde, Biden yönetiminin "Batı Şeria'daki terörist Yahudi yerleşimcilere yönelik yaptırımları kaldırmasının" ardından, Kudüs yakınlarındaki bir yerleşim alanının inşaatına "Trump 1" adını verdi.


Yasa dışı


İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor.


Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.




#Trump
#İsrail
#Batı Şeria

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