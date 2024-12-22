İslam düşmanı Noel katliamcısı

Almanya'nın Magdeburg kentindeki Noel pazarına araçla yapılan saldırıda, 5 kişi hayatını kaybetti, 225 kişi yaralandı. Saldırganın, 2006'dan beri Almanya'da yaşayan, 50 yaşında Suudi kökenli bir doktor, Taleb Abdul Jawad olduğu açıklandı ve gözaltına alındı. Saldırganın, aşırı sağcı görüşlere sahip olduğu ve Almanya İçin Alternatif (AfD) Partisi'nin fikirlerini motivasyon olarak edindiği ve İsrail sempatizanı olduğu, ateist bir kuruluşa liderlik ettiği ve Alman polisi ile çalıştığı ortaya çıktı. Türkiye, saldırıyı kınayarak, yaralanan iki Türk vatandaşının tedavi altında olduğunu duyurdu. Jawad’ın, Riyad yönetimince iadesinin talep edildiği, ancak Berlin yönetiminin bu talebi geri çevirdiği ortaya çıktı. Söz konusu saldırı, Almanya'da güvenlik ve göçmen politikalarıyla ilgili yeni tartışmaları da körükledi.





Taleb Abdul Jawad





400 METRE BOYUNCA SÜRDÜ

Olay, Magdeburg’un merkezi bölgesinde yer alan Elbe Nehri kıyısındaki Noel pazarında gerçekleşti. Polis, saldırganın kiralık bir aracı yaklaşık 400 metre boyunca kalabalığın üzerine sürdüğünü ve büyük bir kaosa yol açtığını belirtti. Olayın hemen ardından bölgedeki Noel pazarının kapatıldığı ve insanlardan şehir merkezini terk etmeleri istendiği duyuruldu. Bölgeyi saran güvenlik güçleri ve acil sağlık ekipleri, yaralılara hızla müdahale ederken, çevredeki dükkanlar ve alışveriş merkezleri de güvenlik nedeniyle kapatıldı.





SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Saksonya-Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff, saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin küçük bir çocuk olduğunu ve saldırıda yaralananların arasında ağır yaralılar bulunduğunu açıkladı. Saldırganın kimliği, Almanya'da 20 yıldır yaşayan Suudi Arabistan kökenli 50 yaşındaki doktor Taleb Abdul Jawad olarak belirlendi. Jawad’ın, Bernburg kentindeki bir psikiyatri ve psikoterapi kliniğinde çalışan bir uzman olduğu ve 2006 yılından beri Almanya'da ikamet ettiği ifade edildi. Saldırganın, olayın hemen ardından gözaltına alındığı bildirildi.





ARAÇ KİRALIK ÇIKTI

Saldırganın, olayda kullandığı aracın kiralık olduğu ortaya çıktı. Saldırıyı koyu renkli bir BMW ile yaptı. Polis bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi ve görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Ayrıca, saldırganın Bernburg'daki evine yapılan baskın sırasında, özel harekât ekipleri tarafından kapsamlı bir arama yapıldı. Yetkililer, olayla ilgili tüm detayları öğrenmek için çalışmalarını sürdürürken, görgü tanıkları, Saksonya-Anhalt polisinin bilgi portalına olayla ilgili her türlü bilgiyi iletmeye çağrıldı.





SUUDLU, AŞIRI SAĞCI, AFD SEMPATİZANI

Alman medyasına göre, saldırgan Taleb Abdul Jawad, aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) Partisi'nin görüşlerini benimsiyor. Der Spiegel dergisinin haberine göre, Jawad, Almanya'nın "İslamlaşmasının tehlikeleri" hakkında uyarılarda bulunan ve bu konuda çeşitli yazılar yazan bir kişi olarak tanınıyor. Suudi Arabistan'dan ateist olduğu için kaçan Jawad, ateist bir düşünce kuruluşunun da lideri. Diğer yandan BBC, Jawad ile 2019 yılında yaptığı röportajda katili "Suudi kadınlarını şeriattan kurtaran aktivist" şeklinde tanıttı.





İADE ETMEYİ REDDETTİ

Asıl adı Talib Abdulmuhsin olan Jawad, Arap kimliğinden tiksindiği için soyadını değiştirdi. Diğer yandan Suudi Arabistan'ın Talib Abdulmuhsin hakkında terörizm ve Körfez ülkelerinden Avrupa'ya kadın kaçakçılığını kolaylaştırma iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Bu iddialara rağmen Almanya 2016'da Talib Abdulmuhsin'e sığınma hakkı tanıdı ve Suudi Arabistan'a iade etmeyi reddetmişti.





EN AGRESİF İSLAM ELEŞTİRMENİYMİŞ

Bunun yanı sıra, Jawad’ın daha önce bir röportajda İslam’ı sert bir şekilde eleştirdiği ve Suudi Arabistan’a geri dönme durumunda hayatına yönelik tehditler aldığını söylediği ortaya çıktı. Jawad, Almanya'ya sığınmak için başvurduğundan ve geçmişte tehditlere maruz kaldığından söz etmişti. Jawad'ın 2019 yılında yaptığı açıklamalarda, "Ben, tarihteki en agresif İslam eleştirmeniyim. Bu yüzden tehdit edildim: Suudi Arabistan'a geri dönersem beni 'doğramak' istiyorlardı. Bu nedenle Almanya'ya sığınma talebinde bulunmaya karar verdim. Geri dönme riskini göze alıp öldürülmenin hiçbir anlamı yoktu" ifadelerini kullanmıştı.





İSRAİL’İ ÖVEN PAYLAŞIMLAR

Saldırgan Taleb Abdul Jawad'ın Taleb Al Abdolmohsen isimli X hesabında İsrailli bir hesabın 'Büyük Orta Doğu Projesi'ni öven bir tweeti retweetlediği görülüyor. Jawad’ın sosyal medya hesaplarında, AfD'nin ve Neo-Nazi hareketlerinin görüşlerini savunan paylaşımlar yaptığı ve Angela Merkel'in "Avrupa’yı ben mahvettim" yazılı bir pankartla çekilmiş fotoğrafını paylaştığı ortaya çıktı. Bu durum, saldırganın aşırı sağcı ve anti-Islamcı görüşlere sahip olduğu yönündeki şüpheleri güçlendirdi.





BUNUN BEDELİNİ ALMANYA ÖDEYECEK

Saldırganın Aralık 2023'te paylaştığı bir X mesajında ise Alman devletini, Suudi Arabistanlı mültecilere zulmetmekle suçladığı ve "Sizi temin ederim ki intikam yüzde 100 gelecektir. Hayatıma mal olsa bile" tehdidinde bulunduğu, devamında "Bunun bedelini Almanya ödemek zorunda kalacak. Çok büyük bir bedel" ifadelerine yer verdiği belirtiliyor. Şüphelinin mayıstaki paylaşımında da "Cidden bu yıl ölmeyi bekliyorum. Sebep: Ne pahasına olursa olsun adaleti sağlayacağım. Alman yetkililer adalete giden tüm barışçıl yolları engelliyor" ifadesini kullandığı ve aynı dönemde bir Arapça paylaşımında da benzer şekilde "Sizi temin ederim ki Almanya savaş istiyorsa bunu yapacağız. Almanya bizi öldürmek isterse onları katlederiz, ölürüz ya da gururla hapse gireriz" tehdidinde bulunduğu kaydedildi. BBC'nin katil Jawad ile ile 2019 yılında röportaj yaptığı ve katili "Suudi kadınlarını şeriattan kurtaran aktivist" şeklinde tanıttığı ortaya çıktı.



