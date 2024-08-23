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İslam İşbirliği Teşkilatı Filistin için kurulmuştu: 320 günde sadece bir kez toplandı

1969’da Mescid-i Aksa’nın kundaklanması üzerine kurulan ve ana gayesi “Filistin mücadelesini desteklemek” olan 57 üyeli İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gazze’yi unuttu. Teşkilat, Gazze için liderler düzeyinde sadece 11 Kasım 2023’te toplanabildi. Soykırımcı İsrail’i cesaretlendiren Batı’nın desteğiyle birlikte İİT’nin bu kayıtsızlığı oldu.

Nur Banu Aras
04:00 - 23/08/2024 Cuma
Güncelleme: 02:13 - 23/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Son olarak 11 Kasım'da Riyad'da toplanan İİT, Gazze konusunda sessizliğini koruyor. Riyad'daki zirvenin ardından yayınlanan ve yerleşimcilerin ilk kez 'terörist' olarak tanımlandığı bildiriye Türkiye sayesinde 8 madde eklenmişti.
Son olarak 11 Kasım'da Riyad'da toplanan İİT, Gazze konusunda sessizliğini koruyor. Riyad'daki zirvenin ardından yayınlanan ve yerleşimcilerin ilk kez 'terörist' olarak tanımlandığı bildiriye Türkiye sayesinde 8 madde eklenmişti.

İsrail’in 320 gündür Gazze'de 40 bin kişiyi dünyanın gözleri önünde katlederek sürdürdüğü soykırıma karşı İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) pasif tavrı tepki çekiyor. Mescid-i Aksa'nın kundaklanması sonrası 1969 yılında kurulan İİT, İsrail'in Gazze'ye yönelik toptan imha saldırıları devam etmesine rağmen geri planda kaldı. 320 günde İİT liderler düzeyinde sadece bir toplantı yaptı. 11 Kasım'da Riyad'da yapılan olağanüstü toplantı sonrası İslam ülkeleri bir daha bir araya gelmedi. BM ve BMGK ise 7 Ekim'den bu yana Gazze gündemiyle çok sayıda toplantı yaptı.

BEKLENTİYİ KARŞILAMADI

7 Ekim'deki toplantının ardından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da İİT ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi toplandı. Liderler düzeyinde yapılan toplantının ana gündemi Gazze oldu. Toplantı sonrası yayımlanan 31 maddelik bildiride kınama ve ateşkes çağrısından öteye geçilmedi.

TÜRKİYE'NİN ÖNERİSİ UYGULANDI

İİT, dışişleri bakanları düzeyinde de iki kez toplandı. 18 Ekim 2023'te Cidde'de dışişleri bakanları düzeyinde İcra Komitesi Toplantısı yapıldı ve üye ülkeler Filistin halkının ihtiyaç duyduğu insani yardımların sağlanması için gerekli çabayı göstermeye çağrıldı. Yine Cidde'de 5 Mart'ta İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi yapıldı. Bu toplantıda, Türkiye'nin önerisi üzerine Gazze konusunda ihtilafın çözümünü teminen uluslararası barış konferansı düzenlenmesi çağrısı yapıldı.

AMAÇ FİLİSTİN'İN ÖZGÜRLÜĞÜ

İİT, Mescid-i Aksa’nın, 21 Ağustos 1969'da kundaklanması sonrasında, 22–25 Eylül 1969 tarihlerinde kuruldu. "Filistin halkının mücadelesini desteklemek ve topraklarında hak ve özgürlüklerini

yeniden kazanmalarına yardım etmek" teşkilatın ana amaçları arasında yer alıyor.

Üyelerden sadece 5'i aktif

İİT'ye üye olan 57 İslam ülkesinin ortak bir dış politika üretmesi gerekirken, üyelerden Türkiye, Katar, Pakistan, Malezya ve Cezayir Gazze konusunu her platformda gündeme getiriyor. Gazze’deki soykırımın durdurulması için bu beş ülke dışındaki diğer üyelerin dişe dokunur bir çaba içinde olmaması tepki çekiyor.


Gazzeliler öldürülürken bile mücadele vermeye devam ediyor: Bölgede boş mezar kalmadı

Katil İsrail'in 10 ayı aşkındır havadan, karadan ve denizden sürdürdüğü şiddetli saldırılarına maruz kalan Gazze'de yaşamını yitirenlerin sayısı 40 bine ulaşırken, mezarlarda boş yer kalmadığı için yakınlarını defnetmek isteyen Gazzeliler eski kabirleri açmak zorunda kalıyor. Yakınlarını aynı mezara defnetmek zorunda kalan Filistinliler, ölürken bile mücadele vermeye devam ediyor. Gazzeli mezarcı Saad Hasan Süleyman Bereke, savaştan önce günde 1-2 kişiyi defnettiklerini fakat şu an günde 100, 200 bazen 300 kişiyi defnettiklerini ifade etti. Şu anda mezarlık kazma işini ücretsiz yaptığını söyleyen Gazzeli Süleyman, çalışmakta olduğu mezarlıkta iki-üç kat mezarlar olduğunu dile getirdi.


#Gazze
#Filistin
#İslam İşbirliği Teşkilatı
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