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İspanya Başbakanı Sanchez ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi 'Gazze'nin yeniden inşasını' görüştü

İspanya Başbakanı Sanchez ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi 'Gazze'nin yeniden inşasını' görüştü

22:0727/05/2025, Salı
AA
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İspanya Başbakanı ve Mısır Cumhurbaşkanı yaptıkları görüşmede Filistin ile ilgili mutabakata varıldı.
İspanya Başbakanı ve Mısır Cumhurbaşkanı yaptıkları görüşmede Filistin ile ilgili mutabakata varıldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsünün yaptığı açıklama İspanya Başbakanı Sanchez ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin yaptığı telefon görüşmesinde Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına destek verme ve Filistin'in tanınmasını içeren konularda mutabakata varıldığı bildirildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Filistin için iki devletli çözümü ve Gazze'nin yeniden inşasını ele aldıkları telefon görüşmesi yaptı.

İspanya Başbakanı Sanchez ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Muhammed el-Şenavi, Sanchez ve Sisi arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, iki liderin Gazze Şeridi'nin nüfusunu yerinden etmeden yeniden inşasına destek verme ve Filistin'in tanınmasını içeren iki devletli çözümün uygulanması gerektiği konusunda mutabakata vardığı bildirdi.





#İspanya Başbakanı Pedro Sanchez
#Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi
#gazze
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