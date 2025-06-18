İsrail ordusu: Gece 50'den fazla savaş uçağı İran'a saldırdı

Terör devleti İsrail, bu saldırıların İran'ın nükleer programını engellemeyi amaçladığını öne sürerek, Tahran'daki bir santrifüj üretim tesisinin de hedef alındığını bildirdi.





Açıklamada, “Hedef, İran rejiminin nükleer silah üretme amacıyla uranyum zenginleştirme kapasitesini artırma çabasını engellemekti.” denildi.





İsrail ordusu ayrıca, İran'ın İsrail'e fırlattığı ve atmaya devam ettiği karadan karaya füzelerin montaj üsleri ile hammadde üretim tesislerinin de vurulduğunu iddia etti. Açıklamada, uçaksavar sistemlerine ait ekipmanların üretildiği tesislerin de saldırıya uğradığı belirtildi.





İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma





İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.





İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.











