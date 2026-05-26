İsrail ve ABD’nin skandal Mescid-i Aksa planı ortaya çıktı

Planda, Mescid-i Aksa’nın idaresinden sorumlu Ürdün destekli İslami Vakfın yetkilerinin yok sayılması ve yerine İsrail hükümetine bağlı yeni bir yapının kurulması öngörülüyor. Kapalı kapılar ardında hazırlanan bu skandal tasarıya göre, Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya "eşit erişim" kisvesi altında girmelerine ve büyük gruplar halinde ibadet etmelerine resmi zemin hazırlanacak. İşgal yönetimi bununla da yetinmeyerek cami imamlarının, vaizlerin ve üst düzey vakıf yetkililerinin atanmasını kendi tekeline alacak; dahası, cuma hutbelerinin içeriğini onaylama ve sansürleme sürecine doğrudan dahil olmuş olacak.

El Halil’deki modeli Aksa’ya taşımak istiyorlar

ABD'li yetkililerin hazırladığı taslak metin, kutsal mekanın üç dinin ortak kullanacağı turistik bir alana çevrilmesi gibi bir projeyi barındırıyor. Filistinli ve Ürdünlü yetkililer, bu adımın 1994 yılında kanlı bir katliama sahne olan El Halil’deki İbrahim Camii’nde uygulanan ve mekanın zorla bölünmesiyle sonuçlanan işgal politikasının bir benzeri olduğu konusunda uyarılarda bulunuyor.

Öte yandan, plana uluslararası kılıf uydurmak adına Mescid-i Aksa’nın yönetiminin Bahreyn, Mısır, Fas ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Arap ülkelerine dönüşümlü olarak verilmesi teklifinin de gündeme getirildiği belirtiliyor. Ancak söz konusu ülkelerin, Arap ve İslam dünyasında büyük bir infiale yol açacak bu tasarıya açıkça destek vermekten kaçındığı ifade ediliyor.

İngiltere merkezli Middle East Eye sitesinde yer alan harita

Riyad ve Amman'dan ret

Mescid-i Aksa üzerindeki vesayetini meşruiyetinin temeli ve bölge barışının kilidi olarak gören Ürdün yönetimi, tasarıya kesin bir dille karşı çıkarak 1994 yılında imzalanan barış anlaşmasına dikkat çekiyor. Amman yönetimi, kutsal mekanların Arap, İslam ve Hristiyan kimliğini korumak için uluslararası ortaklarıyla diplomasi yürütürken, Ürdün ile derin tarihi bağları olan Suudi Arabistan'ın da plana şiddetle karşı çıktığı vurgulanıyor.

Körfez kaynakları, Riyad yönetiminin böylesi bir adımın tüm Ortadoğu'yu ateşe vereceğinin farkında olduğunu ve Ürdün'ün vesayetini "bölgesel istikrarın bir sütunu" olarak kabul ettiğini belirtiyor. Haberin yayınlanmasının ardından ABD cephesinden Ürdün'ün vesayetini kaldırmaya yönelik iddialara yalanlama gelse de; İsrail'in Mescid-i Aksa çevresindeki İslami vakıf mallarına yönelik ihlalleri, vakıf görevlilerine uygulanan kısıtlamalar ve artan fanatik Yahudi baskınları, Kudüs'ün İslami kimliğini silmeye yönelik eylemlerin sahada fiilen sürdüğünü kanıtlıyor.







