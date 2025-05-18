İsrail'in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırıda biri asker, 2 kişi yaralandı

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Düşman İsrail'in güneydeki Nebatiye kentine bağlı Beyt Yahun bölgesindeki kontrol noktasında bir hafif ticari aracı hedef aldı." denildi.

İsrail'in İHA'yla bir hafif ticari aracı hedef aldığı saldırıda biri asker 2 kişinin yaralandığı aktarılan haberde, ayrıca İsrail savaş uçaklarının da ülkenin doğusundaki Beka bölgesinde uçuşlar gerçekleştirdiği kaydedildi.