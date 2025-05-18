Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrail'in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırıda biri asker, 2 kişi yaralandı

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırıda biri asker, 2 kişi yaralandı

13:2418/05/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırısında biri asker iki kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırısında biri asker iki kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırısında biri asker, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Düşman İsrail'in güneydeki Nebatiye kentine bağlı Beyt Yahun bölgesindeki kontrol noktasında bir hafif ticari aracı hedef aldı." denildi.


Söz konusu saldırıda bir askerin yaralandığı belirtildi.


Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde de İsrail'in bahsi geçen saldırıyı insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği ifade edildi.

İsrail'in İHA'yla bir hafif ticari aracı hedef aldığı saldırıda biri asker 2 kişinin yaralandığı aktarılan haberde, ayrıca İsrail savaş uçaklarının da ülkenin doğusundaki Beka bölgesinde uçuşlar gerçekleştirdiği kaydedildi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor.



#Biri asker 2 kişi yaralandı
#İsrail saldırısı
#Lübnan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 3658 sürekli işçi alımı İŞKUR nihai aday listesi nereden nasıl bakarım?