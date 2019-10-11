Dünya İyi hazırlandık
BARIŞ PINARI HAREKATI

İyi hazırlandık

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile komuta kademesi Barış Pınarı Harekâtı'nın ilk gününde operasyonu sabaha dek karargahtan takip etti.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Barış Pınarı Harekâtı karargahı
Barış Pınarı Harekâtı karargahı

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz ile Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekât Merkezi'ne gelen Akar, taarruzu buradan yönetti. Sabah ise AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılan Akar, burada gazetecilere, "Mehmetçik, kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçiğin morali çok yüksek. Sadece Mehmetçiğin değil, herkesin..." diye konuştu. Partililere burada brifing veren Akar, "En iyi hazırlandığımız operasyon bu oldu. Araplar da Kürtler de destek verdi. Operasyon çok gidiyor. Askerimizin moral ve motivasyonu yerinde" ifadelerini kullandı.

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