İyi hazırlandık

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz ile Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekât Merkezi'ne gelen Akar, taarruzu buradan yönetti. Sabah ise AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılan Akar, burada gazetecilere, "Mehmetçik, kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçiğin morali çok yüksek. Sadece Mehmetçiğin değil, herkesin..." diye konuştu. Partililere burada brifing veren Akar, "En iyi hazırlandığımız operasyon bu oldu. Araplar da Kürtler de destek verdi. Operasyon çok gidiyor. Askerimizin moral ve motivasyonu yerinde" ifadelerini kullandı.

HAYAT Dua ordusu Mehmetçiğin yanında