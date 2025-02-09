İyilik Gemisi denizde bekliyor

Gazze’ye gönderilen insani yardımlar Siyonist İsrail’in engellemeleri yüzünden ihtiyaç sahiplerine zor ulaşıyor. Gazze’ye ulaştırılması için hazırlanan 2 bin ton insani yardım malzemesini taşıyan “15. İyilik Gemisi” 3 Şubat’ta Mersin Uluslararası Limanı’ndan Mısır’a yola çıkmıştı. Yeni Şafak’a açıklamalarda bulunan Kızılay'ın Mısır Ekip Lideri Ahmet İşler, “Hava şartlarındaki olumsuzluk sebebiyle gemi birkaç gündür açık denizde bekliyor. Hava düzelince gemi kıyıya yanaşacak” diye konuştu. İşler, “İsrail Refah Sınır Kapısı’nı bombaladığı için yardımlar halen oradan bölgeye gidemiyor. Sınır kapısının onarılma işlemleri devam ediyor. Yardım faaliyetlerinin aksamaması için TIR'lar Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze'ye ulaşıyor” bilgisini verdi.





YARDIMLAR EL-ARİŞ’E GELİYOR

Şubat 2024’ten beri Mısır’da yardımların sevk ve idaresi için çalışan İşler, “Türkiye’den gönderilen insani yardım malzemelerinin Gazze’ye gönderilmesini sağlıyoruz. Bu anlamda tüm lojistik işi üstlenmiş durumdayız. Ülkemizden gelen Mersin Limanı’ndaki gemilere yükleniyor. Bu gemiler Mısır’ın El-Ariş Limanı’na ulaşıyor. Daha sonra bu malzemeleri TIR’larla tahliyesini sağlıyoruz. Mısır Kızılay’ı, bizim buradaki partnerimiz. Onların koordinasyonuyla bu ürünler Mısır, Gazze ve İsrail üçgeninde yer alan Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı’na gönderiliyor” ifadelerini kullandı.





BOMBARDIMAN ROTAYI DEĞİŞTİRDİ

İsrail’in 7 Mayıs'ta Refah'a düzenlediği saldırı sonrası yardım rotasını değiştirdiğini anlatan İşler, “Saldırının ardından Refah’ın Filistin Sınır Kapısı'nın olduğu bölgede hiçbir yapı ayakta kalamadı. Uzun süre insani yardım malzemelerinin buradan girişi sağlanamadı. Bu nedenle uluslararası kuruluşlar yardımları gönderdi. Bu geçtiğimiz ateşkese kadar olan sürede de süreç böyle devam etti” diye konuştu. Ateşkesten sonra Refah Sınır Kapısı’nın açıldığını belirten İşler, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu kapı açılınca insani yardım malzemeleri Mısır’ın Refah Kapısı’na gidiyor. Buradan da Kerem Ebu Salim kapısına yönlendiriliyor. Gazze için insani yardım malzemeleri yine bu kapıdan giriyor. İsrail, Filistin'in Rafah Sınır Kapısı tarafını tamir etmekle görevli. İsrail bölgede tamirat yaptığı için içeri hiçbir şeyin girişine izin vermiyor.”





PALET BOYUNDAN BİLE SORUN ÇIKTI

İsrail’in bazen insani yardımlarla ilgili enteresan sorunlar çıkardığını ifade eden İşler, bu engellemeleri şöyle anlattı: “İsrail tarafı, bu paletlerin boyu 1.60 olmalı deyip 1.70 boyundaki bir paletleri geri gönderebiliyor. Veya çadır yüklü TIRları, bu malzemelerin içinde demir var, bu demirler başka amaçlarla kullanılabilir diyerek çadırları geri gönderebiliyor. Tüm dünyadan gelen insani yardımlarla ilgili bu tip yıldırmalar yapılıyor.”





BİNLERCE TIR BEKLİYOR

Yaralıların tahliyesi için çalışmaların başladığını hatırlatan İşler, “Önümüzdeki günlerde Rafah’ın Filistin tarafına araç ve insani yardım malzemelerinin geçişi için açılmasını bekliyoruz. Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için binlerce TIR bekliyor. Anlaşma gereği günlük 600 TIR gibi bir kota var. Ortalama bu sayıda TIR geçişleri sağlanıyor” diye anlattı.



