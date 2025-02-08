25 bin Filistinli hapiste tutuluyor

Uluslararası Filistinli Mahkumlara Destek Derneği’nin yayınladığı son rapora göre, Şubat 2025'e kadar işgalcilerin hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinlilerin sayısı Gazze ile birlikte 25 bine ulaştığı belirtildi. Gerekçe gösterilmeden tutuklananların sayısı 3 bin 369, gözaltına alınan tutukluların sayısı ise 2 bin 941 olarak belirlendi. Kesin hüküm verilmiş olan tutuklular bin 734, haber alınamayan tutuklu sayısı 3 bin 600 olarak kaydedilirken hasta olan esir sayısı 700’e yükseldi. Gazze’de tutuklu olanların sayısı ise 15 bini aşmış durumda. 7 Ekim’den bu yana bin 55 çocuk, işgalciler tarafından tutuklandı. 18 yaşın altında olan 365 çocuk, işgalcilerin hapishanesinde akıl almaz işkencelere ve baskılara maruz kalıyor. Ayrıca tutuklu olan kadınların sayısı ise 450’ye yükseldi. İşgalcilerin hapishanesinde tutuklu olan 600 mahkum, müebbet hapis cezasına çarptırılırken 67 kez ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Abdullah Bergusi’nin de en uzun yıl tutuklu olan Filistinli olduğu belirtildi. Hapishanelerde akıl almaz işkencelere maruz kalan 627 kişi 20 seneyi aşkın süredir işgalcilerin hapishanelerinde yaşam mücadelesi veriyor.