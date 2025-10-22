Japonya'da kuş gribi alarmı: Yaklaşık 460 bin tavuk itlaf edilecek

Japonya’nın Hokkaido eyaletindeki Shiraoi kasabasında bulunan bir kümes hayvanı çiftliğinde kuş gribi salgını patlak verdi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre; dün tesisteki bazı tavukların şüpheli şekilde ölmesi üzerine harekete geçen çiftlik çalışanları, kuş gribi testi gerçekleştirdi.