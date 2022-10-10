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Kadirov'dan Zelenskiy'e tehdit: Arkana bakmadan kaç

Rusya'nın bu sabah Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil çok sayıda şehri füzelerle vurmasının Kırım Köprüsü'nün intikamı olduğuna vurgu yapan Çeçen lider Ramazan Kadirov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i tehdit etti. Kadirov, Zelenskiy'e seslenerek "Bu füzelerin daha güçlüsü gelmeden, arkana bakmadan kaç" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Kadirovdan Zelenskiye tehdit: Arkana bakmadan kaç
Ramazan Kadirov

Rusya'ya yakınlığı ile bilinen Çeçen lider Ramazan Kadirov, Telegram hesabından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Kiev ve diğer bölgelere yönelik geniş çaplı saldırılarının "misilleme" olduğunu söyleyen Kadirov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i "enayi ve zayıf" olarak nitelendirdi.

"Enayi Zelenskiy"

Kırım Köprüsü'ne gerçekleştirilen saldırıyı hatırlatan Kadirov, "Zelenskiy, Kiev ve diğer şehirlere yapılan saldırılardan şikayet ediyor. Enayi Zelenskiy, sen bu tür saldırılar yapıyorsun da biz yapamaz mıyız? Bunu neden düşünmedin?" dedi.

"Şikayet etmeyi bırak"

Kadirov, Zelenskiy'i daha önceden uyardıklarını belirterek, "Rusya'nın savaşa henüz tam olarak başlamadığı konusunda seni uyarmıştık, bu yüzden zayıf adamlar gibi şikayet etmeyi bırak" ifadelerini kullandı.

"Arkana bakmadan kaç"

Kadirov ayrıca Zelenskiy'e seslenerek "Bu füzelerin daha güçlüsü gelmeden, arkana bakmadan kaç" dedi.

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