Dünya Kadirov Rusya ordusunda üç yıldızlı general oldu
ASYA

Kadirov Rusya ordusunda üç yıldızlı general oldu

Rusya'ın federal bölgesi Çeçenistan'ın lideri olan Ramazan Kadirov'a Rus ordusunun en yüksek rütbelerinden birinin verildiği açıklandı. Kadirov, haberi Telegram hesabından duyurdu.

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Haber Merkezi Diğer
​Kadirov Rusya ordusunda üç yıldızlı general oldu
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Telegram üzerinden "terfi aldığını" duyuran Kadirov, kendisinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 'albay-general' yapıldığını bildirdi. 46 yaşındaki Çeçen lider, bunun kendisi için "büyük bir onur" olduğunu ifade etti. Eski bir savaş lordu olan ve sık sık insan hakları ihlalleriyle gündeme gelen Kadirov, terfinin kendisine bizzat Putin tarafından bildirildiğini aktardı.

'Albay-general', Rus ordu hiyerarşisinde en yüksek üçüncü rütbe. Üç yıldızlı generallere verilen bu rütbe NATO sisteminde 'korgeneral'e tekabül ediyor. Ancak Rus ordu hiyerarşisinde 'korgeneral' rütbesi 'albay-general'in altında yer alıyor.

Posta'nın haberine göre Kadirov, Rus ordusunun Ukrayna'nın kuzeydoğusunda Ukrayna güçleri tarafından geriye itildiği bir dönemde terfi edildi.

Kadirov 24 Şubat'tan bu yana Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini en yüksek sesle destekleyen isimlerden biri olsa da, Putin'in yakın çevresinde Rus ordusunun başarısızlıklarını da en açık şekilde eleştiren yetkililerden oldu. Ukrayna'daki Rus güçleri arasında çok sayıda Çeçen asker de yer alıyor.

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