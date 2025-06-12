Kaliforniya'da OHAL: Göçmen isyanı kaosa dönüşüyor

Göçmenlere yönelik gözaltı dalgasının ardından ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde başlayan protestolar nedeniyle kriz büyüyor. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Başkan Donald Trump'ı askeri güç göndererek “yetkisini küstahça kötüye kullandığı” için kınarken, protestolar diğer şehirlere de yayıldı. Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass da artan olaylar sonrası şehir merkezinde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Belediye başkanı Bass, sokağa çıkma yasağının her gün saat 8'den akşam 6'ya kadar süreceğini, iki kilometerelik alanı içereceğini bölge sakinleri için veya çalışacak olanlar için "sınırlı istisnalar" olacağını belirtti. Sokağa çıkma yasağının birkaç gün süreceğini kaydeden Bass, daha sonra sahadaki duruma dayanarak yeniden değerlendirileceğini belirtti. Kararın, Kaliforniya eyaleti ile Trump yönetimi arasında yetki kavgasının hemen ardından gelmesi, Washington'a karşı bir hamle olarak değerlendirildi.

BU BİR İŞGAL!

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Carolina'daki Fort Bragg'daki askerlere hitabında "yabancı düşmanlar" tarafından istila edildiğini savundu. Trump, "Kaliforniya’da tanık olduğunuz şey, ülkemizin yabancı bir işgalini sürdürmek amacıyla yabancı bayraklar açan isyancılar tarafından gerçekleştirilen barış, kamu düzeni ve ulusal egemenliğe yönelik topyekûn bir saldırı" dedi. Trump'ın konuşmasını suikastlara karşı önlem amacıyla konulan cam paravanın arkasından yapması dikkati çekti. ABD Başkanı Trump'ın danışmanı Stefan Miller, Meksika bayrakları ile gerçekleşen gösterileri “ABD’ye karşı bir isyan” olarak nitelendirdi. Protestolar devam ediyor ve zaman zaman göstericiler ile kolluk kuvvetleri arasında çatışmalara yol açtı.

EYLEMLER DİĞER EYALETLERE SIÇRADI

Los Angeles'ta göçmenlik bürolarına yapılan baskınlara karşı başlayan ve Başkan Trump'ın Ulusal Muhafız birlikleri ile Deniz Piyadelerini harekete geçirmesine neden olan protestolar ülke geneline yayılmaya başladı ve hafta sonuna doğru daha da artması bekleniyor. Göçmen baskınlarına karşı bu hafta Austin, Washington, D.C. ve San Francisco, Boston, Sana Ana, New York, Chicago gibi diğer şehirlerde de gösteriler başladı. Aktivistler önümüzdeki günlerde daha fazla ve daha büyük gösteriler planlıyor. Cumartesi günü ülke genelinde "Kral Yok" etkinlikleri düzenlenecek ve bu etkinlikler Trump'ın Washington'da gerçekleştirmeyi planladığı askeri geçit töreniyle aynı zamana denk gelecek.

CUMHURİYETÇİ VALİ’DEN TRUMP’A DESTEK

Teksas'ta Cumhuriyetçi Vali Greg Abbott Salı günü geç saatlerde X'te yaptığı paylaşımda, "Teksas Ulusal Muhafızları, barış ve düzeni sağlamak için eyalet genelinde çeşitli yerlere konuşlandırılacak" ifadelerini kullandı. Abbott, "Barışçıl protesto yasal. Bir kişiye veya mala zarar vermek yasadışıdır ve tutuklanmaya yol açar" diye yazdı. Yardımcı polis şefi Jesse Salame'ye göre, muhafızlar Teksas’ın San Antonio şehrine konuşlandırıldı. Salame, kaç kişinin gönderildiğini veya konuşlandırmanın ayrıntılarını bilmediğini ifade etti.

"TRUMP'IN ASKERİ AĞI"

Trump'ın göçmenlere yönelik baskılarına karşı gösteri yapan yüzlerce kişilik grubu dağıtmak için atlı polisler görevlendirildi. Polis, gruba plastik mermilerle müdahale etti. Ulusal Muhafızlar ise plastik kalkanların arkasında nöbet tutmaya devam ediyor. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, daha önce Trump'ı Ulusal Muhafızları giderek artan bir şekilde kullanarak ülkenin en büyük ikinci şehrine “askeri bir ağ” çekmekle suçlamıştı. ABD Başkanı olayları bastırmak amaçlı dört bin Ulusal Muhafız ve 700 deniz piyadesi görevlendirmişti.











