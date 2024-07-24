Kalkınma Yolu için ilk toplantı

Basra Körfezi’ni Avrupa'ya bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi’nde önemli bir adım atılıyor. Bin 200 kilometrelik demir yolu ve otoyol ile Türkiye'yi Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı'na bağlayacak olan Kalkınma Yolu Projesi için taraflar çalışmalarına hız verdi. Yeni İpek Yolu olarak tanımlanan Kalkınma Yolu Projesi, Avrupa'dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir bölgeyi etkileyecek ve ortak fayda üretecek.

İSTANBUL’DA YAPILACAK

Proje için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın nisan ayında yaptığı Irak ziyaretinde Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar’ın ilgili bakanlarınca ‘Kalkınma Yolu Hakkında Ortak İş Birliği Mutabakat Zaptı’ imzalandı. Bu belge ile ilgili Türk-Katar-Irak-BAE bakanlıkları arasında ‘Dörtlü Bakanlar Konseyi’ mekanizması oluşturuldu. Mekanizma, ağustos ayında ilk toplantısını yapacak. Toplantı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak.

TÜRKİYE HER AŞAMADA OLACAK

Konsey, ‘Kalkınma Yolu Projesi’nin tüm aşamalarında katılımcılarla iş birliği ile ilgili konuları görüşüp onaylayacak. Porjenin mevcut fotoğrafının değerlendirileceği toplantıda Türkiye, projenin işletmesinden tren setlerine kadar her aşamada olacak. Kalkınma Yolu Projesi’nin önümüzdeki sene başlamasının planlandığı öğrenildi.

GÜZERGAHLAR HAZIR

Avrupa ile Basra Körfezi’ni bağlamada yeni koridor olacak Kalkınma Yolu için Türkiye sahada diplomatik temaslarını sürdürürken, projenin altyapısına ilişkin çalışmalar da bir bir tamamlanıyor. Mardin-Ovaköy Gaziantep-Çobanbey ile Gaziantep-Şanlıurfa arasında kurulacak demir yolu hatlarına ilişkin proje çalışmaları sona erdi. Buna göre, çeşitli bölgelerde 6 bin 880 kilometre daha demir yolu yapılması için güzergahlar da hazırlandı.

Demir yolunda öncü olacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, dün Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Hükümetlerarası Örgütü (OTIF) Genel Sekreteri Wolfgang Küpper ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “OTIF ile ülkelerimizin ve bölgemizin enerjiden, iletişim ve ulaşıma kadar birçok alanda sürükleyici gücü olacak Yeni İpek Yolu olarak nitelendirdiğimiz Kalkınma Yolu Projesi’ni ele aldık. Ülkemizin demir yollarında dünyanın önde gelenlerinden olması gayretimiz için iş birliğini sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan İran’la Zengezur Koridoru'nda anlaştı

Zengezur Koridoru için yeni bir adım atıldı. Londra’dan Pekin’e yeni bir ticaret yolu olması planlanan Zengezur Koridoru için Azerbaycan ile İran anlaştı. 61 kilometrelik bir hat İran'dan geçecek. Koridor, oluşturacağı ticaret hacmi ve getireceği ucuz maliyet avantajlarıyla bölgedeki tüm ülkelerin yanı sıra dünya ekonomisine de önemli katkı sağlayacak.







