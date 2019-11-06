Kara propagandaya karşı eylem planı

Kara propagandaya karşı kültür diplomasisi devreye sokulacak. Dünya iletişim duayenlerinin bir araya getirileceği bir zirve organize edilecek. Kara propagandaya karşı atılacak adımlar özetle şöyle:
GÖRÜNÜRLÜLÜK ARTACAK
* Türkiye’nin uluslararası görünürlüğünün artırılması ve imajının güçlendirilmesi için kamu ve kültür diplomasisi faaliyetleri yoğunlaşacak.
* Ulusal ve uluslararası alanda Türkiye’nin ileri sürdüğü tezler ve politika tercihleri stratejik iletişim çerçevesinde uluslararası kamuoyuna etkili bir şekilde aktarılacak.
KAMU DİPLOMASİSİNE STRATEJİ BELGESİ
* Ulusal Kamu Diplomasisi Strateji Belgesi hazırlık toplantıları gerçekleştirilecek.
* Türkiye’nin tanıtımı ve ülke gündemi bağlamında konferans, panel, seminerler gerçekleştirilecek.
* NATO İletişim Strateji çerçevesinde Türkiye’nin NATO ile bağlarını kuvvetlendirecek faaliyetler gerçekleştirilecek.
İLETİŞİMİN EN’LERİ İLE ZİRVE
- * Dünya genelinde iletişim alanında (tanıtım, reklam, markalama, lobicilik, stratejik iletişim, dijital iletişim gibi) en yetkin isimlerin bir araya geldiği bir zirve organize edilecek.
- * Türkiye uzmanı yabancı sosyal medya kullanıcılarının, Türkiye’nin iç ve dış siyaseti, ekonomisi ve güncel gelişmeleri hakkında yaptığı paylaşımlar değerlendirilecek.
- * Uluslararası düşünce kuruluşlarının Türkiye hakkında yayınladıkları rapor, makale ve analizler takip edilecek.
- * Türkiye’nin gündem maddeleri de dikkate alınarak kara propaganda ile mücadele kapsamında ulusal ve uluslararası platformlarda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar artırılacak.
- * 1915 Olayları ve Pontus İddialarına Karşı Oluşturulan Kamu Diplomasisi Stratejisi çerçevesinde koordinasyon çalışmaları yürütülecek.