Katar ABD'ye hava üssü kuruyor

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD’nin Katar’ın Idaho’daki Mountain Home Hava Kuvvetleri Üssü’nde bir hava üssü tesisi inşa etmesine izin vereceğini duyurdu. Anlaşmaya göre inşa edilecek tesisin amacının, Katar’ın F-15 uçakları ve pilotlarını ABD’de, Mountain Home Hava Üssü'nde eğitmek olduğu belirtildi.

"Bize güvenebilirsiniz"

Hegseth, Pentagon’daki Katarlı mevkidaşı Saoud bin Abdulrahman el-Sani ile yaptığı görüşmede, “Bu tesis, ortak eğitimimizi geliştirmek, savaş etkinliğini ve müşterek harekat kabiliyetimizi artırmak için Katarlı F-15’ler ve pilotlara ev sahipliği yapacak. Bu, ortaklığımızın bir başka örneği. Bize güvenebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

İsrail'in Doha saldırısı

9 Eylül 2025’te, İsrail Hava Kuvvetleri Doha’da Hamas’ın müzakere heyetinin bulunduğu binaya hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti; aralarında bir Katarlı güvenlik görevlisi de vardı. Katarlı yetkililer, saldırının uluslararası hava taşımacılığı hukukunu ihlal ettiğini belirterek ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) nezdinde girişim başlattı. Olay, bölgedeki diplomatik dengeleri sarstı ve Gazze’de ateşkes sürecine yeni bir ivme kazandırdı.

Netanyahu özür dilemişti

ABD Başkanı Trump, saldırı için “yer seçimi çok kötü” diyerek rahatsızlığını dile getirmiş ve Katar’a saldırının tekrar olmayacağına dair Katar liderine garanti verdiğini açıklamıştı. Netanyahu ise 29 Eylül 2025’te yapılan üçlü telefon görüşmesinde Katar Başbakanı ile yaptığı görüşmede, İsrail’in Doha’daki saldırısı nedeniyle Katar’ın egemenliğini ihlal etmekten dolayı özür dilediğini ve böyle bir saldırının tekrarlanmayacağını söylediğini açıkladı.







