Gazze’de ateşkes sonrası dönüşler ve büyük yıkım

Gazze Şeridi'nde ateşkesin ikinci gününde, yüzlerce Filistinli güneyden kuzeye dönmeye devam ediyor. İsrail ordusunun çekilmesinin ardından Han Yunus’taki Kutubiye bölgesine dönen Filistinliler, büyük yıkımla karşılaştı. İki yıl süren savaşın ardından Gazze kentinde altyapı, yollar ve binalar büyük hasar gördü.
