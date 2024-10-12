Katil İsrail Gazze'nin kuzeyindeki bir bölgenin daha boşaltılmasını istedi

Gazze ve Lübnan’ı koruması gereken Birleşmiş Milletler, kendini bile koruyamıyor. ABD ve Avrupa’daki bazı ülkelerin sınırsız desteğinden şımaran İsrail, BM’nin Kudüs’teki arazisine el koydu. Lübnan’daki BM Barış Gücü (UNIFIL) askerlerine de 2 günde 3 kez saldırdı. Bu acizlik küresel sistemin iflasının bir kez daha ilanı oldu.