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Dünya

Katil İsrail'in insanlık dışı muameleleri BM'de yankı uyandırdı: Gazze'deki her ihlali dehşetle karşılıyoruz

Filistinlilere yönelik soykırımını sürdüren terör devleti İsrail, insanlık dışı bir çok vahşete de imza attı. Geçtiğimiz günlerde Filistinli bir erkek, askeri araca bağlanarak canlı kalkan yapıldı. Bir işgalci asker ise eğitimli köpeğini yaşlı kadının üzerine saldı. Bugün de küçük bir bebek evinin bombalanması sonucu yanık yaraları tedavi edilemediği için hayatını kaybetti. Yaşanan vahşetlere ilişkin tepkisi sorulan Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, söz konusu olayları takip ettiklerini ve her ihlali dehşetle karşıladıklarını söyledi.

21:12 - 27/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 21:42 - 27/06/2024 Perşembe
AA
BM Sözcüsü Stephane Dujarric
BM Sözcüsü Stephane Dujarric

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki her ihlali dehşetle karşıladıklarını bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, AA muhabirinin "Son 72 saatte bir Filistinli vurulup dövüldükten sonra Batı Şeria'da askeri araca bağlandı, yaşlı bir kadına Gazze'deki evinde İsrail ordusu tarafından eğitilen bir köpek saldırdı ve bugün küçük bir bebek evinin bombalanması sonucu yanık yaraları tedavi edilemediği ve Gazze'den çıkamadığı için öldü. Bunlar olayların sadece bazıları. Sıklıkla İsrail bombardımanından bahsediyoruz ancak bu sürerken, Filistinli sivillere yönelik uluslararası insancıl hukuk ihlalleri de devam ediyor. Bunları takip ediyor musunuz ve tepkiniz nedir?" sorusunu yanıtladı.

"Suçlular cezalandırılmalı"

Dujarric, "Bu olayları takip ediyoruz ve her ihlali dehşetle karşılıyoruz." dedi.

Filistinli erkeğin askeri araca bağlanmasını "korkunç" olarak nitelendiren Dujarric, bu davranışın suçlularının cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

Dujarric, yanıkları nedeniyle ölen bebekle ilgili de bunun ihtilaf nedeniyle çok sayıda acı çeken ve trajik şekilde ölen genç, yaşlı sivilin bir diğer örneği olduğunu belirterek, durumun taraflar durana kadar süreceğine işaret etti.



#Filistin
#Gazze
#İhlal
#İsrail
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