Kayalar sıvı gibi akıyor

Bilim insanları, gezegenimizin yüzeyinin 2 bin 700 kilometre derinliğinde şaşırtıcı bir keşif yaptı. ETH Zürih Üniversitesi’nden bir ekip, Dünya’nın derinliklerinde katı kaya akıntılarının hareket ettiğini ortaya çıkardı. Bu tuhaf kaya akışı, erimiş magma gibi sıvı ya da yüzeyde gördüğümüz kırılgan kaya gibi tamamen katı değil. Bu, bilim insanlarının uzun süredir şüphelendiği ancak ilk kez doğrulanan bir durumu gözler önüne serdi. Derinlerdeki kaya, tıpkı kaynayan bir su tenceresindeki gibi konveksiyon akımlarıyla hareket ediyor. Araştırmanın başyazarı Profesör Motohiko Murakami, “Keşfimiz, Dünya’nın yalnızca yüzeyde değil, iç kısmında da hareket halinde olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı. Bu teorinin doğrulanması, bilim insanlarının artık Dünya’nın derinliklerinde gizli kalan kaya akıntılarını haritalandırmaya başlamasına olanak tanıyor. Bu akıntıların bir gün volkanları, depremleri, tektonik levhaları ve hatta Dünya’nın manyetik alanını tetikleyen "görünmeyen motoru" açıklayabileceği düşünülüyor.