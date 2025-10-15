Yeni Şafak
KKTC Cumhuriyet Meclisi iki devletli çözüm önerisini kabul etti

KKTC Cumhuriyet Meclisi iki devletli çözüm önerisini kabul etti

15/10/2025, Çarşamba
DHA
KKTC Cumhuriyet Meclisi
KKTC Cumhuriyet Meclisi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin, ‘Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm’ konulu karar önerisinin oy çokluğuyla kabul edildiği bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda daha önce komiteden geçen ‘Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm’ konulu karar önerisi için oylama yapıldı.


Genel Kurul’da oylanan önerinin, iktidardaki Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi ile Lefkoşa Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu'nun verdiği 29 oy ile kabul edildiği aktarıldı. Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekillerinin oylamaya katılmadığı belirtildi.



