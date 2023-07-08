Körfez’e 100 milyar dolarlık çıkarma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki hafta Körfez ülkelerine çıkarma yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 17 Temmuz’da Suudi Arabistan'a, 18 Temmuz’da Katar’a ve 19 Temmuz’da ise Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti öncesi ekonomi kurmaylarının bu hafta sonu Katar ve Suudi Arabistan’a gitmesi bekleniyor.





YATIRIM ALANLARI LİSTELENDİ

Türkiye, ziyarette imza altına alınacak yatırım anlaşmalarının teknik altyapısını tamamladı. Körfez ülkelerinin Türkiye'ye yapacağı yatırım alanları tek tek belirlendi. Karşılıklı ticaret hacimlerinin de artırılacağı körfez ülkelerinin Türkiye’ye yapacağı yaklaşık 100 milyar dolarlık doğrudan yatırımlar ile ilgili hedefler Erdoğan'ın ziyaretinde resmiyete dökülecek.

Erdoğan'ın resmi ziyareti öncesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığındaki ekonomi kurmaylarının bu hafta sonu yeniden Körfez turu yapacağı öğrenildi.





TEKNİK ALTYAPI TAMAM

Türkiye, yatırımlar için teknik altyapısını tamamladı. Edinilen bilgilere göre tek tek bakanlıklar kendi alanlarındaki yatırım alanlarını döktü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yapılması planlanan yatırımların finansal boyutunu çıkardı. Türkiye, ziyaretlerde sunacağı somut projelerle somut adımlar alacak.





DOĞRUDAN YATIRIM

Körfez ülkeleri ile ticaret hacmini artırmak isteyen Türkiye, bu kapsamdaki atılımlarına da devam edecek. Körfez'e yapılacak ziyaretlerde Türkiye'ye 100 milyar dolar doğrudan yatırım gelmesi planlanıyor. Türkiye’nin BEA ile yapacağı anlaşmalarda en büyük payın enerji alanında olması bekleniyor. Enerji anlaşmasıyla Türkiye'ye 20 milyar dolar yatırımın gelmesi hedefleniyor. BEA ile yapılacak anlaşmaların 30 milyar doların üzerinde olacağı belirtiliyor.





ERDOĞAN’IN ZİYARETİNDE İMZALAR ATILACAK

Körfez ülkeleri ile yapılacak yaklaşık 100 milyar dolarlık önemli anlaşmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı resmi ziyarette netleşmesi planlanıyor. Erdoğan’ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile 18 Temmuz’da bir araya gelmesi bekleniyor.



