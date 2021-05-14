Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Kudüslü çocuklar için dönüşüm pazarı
ORTADOĞU

Kudüslü çocuklar için dönüşüm pazarı

TOGEM-DER, Kudüslü çocuklar için ‘Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı’ etkinliği düzenleyecek. Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Gülbaran, “81 ilde bağışlanan mobilyadan kıyafete binlerce ürünü yenileyerek satışa sunacağız. Etkinlikten elde edilecek gelir, işgal altında bulunan Doğu Kudüs’teki çocukların savaş yaralarını sarmak için kullanılacak.” dedi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
​Kudüslü çocuklar için dönüşüm pazarı
Yeni Şafak’a konuşan Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Gülbaran, etkinlikten elde edilecek gelirin Kudüs’te İsrail zulmü altında mücadele veren çocuklara bağışlanacağını söyledi.

Emine Erdoğan’ın himayesinde faaliyet gösteren Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER), ‘Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı’ etkinliği düzenleyecek. 29 Mayıs’ta gerçekleşecek etkinlik kapsamında mobilyadan kıyafete binlerce ürün yenilenerek satışa sunulacak. Yeni Şafak’a konuşan Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Gülbaran, etkinlikten elde edilecek gelirin Kudüs’te İsrail zulmü altında mücadele veren çocuklara bağışlanacağını söyledi.

Gazzeli çocuklar Yeni Şafak aracılığıyla dünyaya mesaj verdi: Bizim bayramımız bomba sesi kesildiğinde
DÜNYA
Gazzeli çocuklar Yeni Şafak aracılığıyla dünyaya mesaj verdi: Bizim bayramımız bomba sesi kesildiğinde

Saadet Gülbaran
Saadet Gülbaran

İNSANLIK SUÇU İŞLENİYOR

  • 2005 yılından bu yana faaliyet gösteren derneğin sıfır atık bilincini yaygınlaştırmak için mücadele verdiğini kaydeden Gülbaran, “81 ilde bağışlanan mobilyadan kıyafete binlerce ürünü yenileyerek satışa sunacağız. Etkinlikten elde edilecek gelir, işgal altında bulunan Doğu Kudüs’teki çocukların savaş yaralarını sarmak için kullanılacak” diye konuştu. Kudüs’te yaşananların bir insanlık suçu olduğunu belirten Gülbaran, şunları aktardı:

İsrail'in katliam saldırıları devam ediyor: Gazze'de bir baba ile 3 çocuğu şehit edildi
DÜNYA
İsrail'in katliam saldırıları devam ediyor: Gazze'de bir baba ile 3 çocuğu şehit edildi

DERİNDEN YARALANDIK

“Bu zulüm tüm dünyanın gözü önünde yaşanıyor. Masum insanlar, masum çocuklar ölüyor. Saldırılardan sonra onlarca masum çocuğun görüntüleri bizi derinden yaraladı. İsrail’in düzenlediği saldırı sonrasında sosyal medyada dolaşan bir görüntü vardı. Babasını ve ağabeyini kaybetmiş küçük bir Filistinli çocuk, cenazelerin peşinden koşuyordu. Gözyaşları içinde cenazeye yetişip babasının naaşına dokunup ‘Allah sana kolaylık versin babacığım’ diyordu. Kelimelerin tükendiği bir an” dedi. Filistinli çocuklar İsrail’in savaş uçaklarından atılan bombalarla can verdiğini dünyanın ise sessiz kaldığını hatırlatan Gülbaran, “Türkiye ise vahşeti duyurmak ve durdurmak için çalışıyor. Bombanın, savaşın, çatışmanın içinde kalan en masum grup çocuklar. Biz de bu nedenle etkinliğin gelirini Kudüs’teki çocuklara bağışlama kararı aldık.” dedi.

Gazze'den İsrail'in Aşkelon bölgesine füze saldırısı
OYNAT 00:41
Gazze'den İsrail'in Aşkelon bölgesine füze saldırısı
İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırıları sonrası Gazze'den Aşkelon'a füze saldırısı başlatıldı. Aşkelon semalarında çok sayıda patlama meydana gelirken sirenler çalmaya başladı.

İsrail Gazze'yi vuruyor: Gazze şiddetli bombardıman altında
OYNAT 00:44
İsrail Gazze'yi vuruyor: Gazze şiddetli bombardıman altında
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine kara, hava ve denizden yoğun şekilde saldırıyor. Gazze'nin kuzey kesiminin doğu ve batı bölgelerinde bulunan farklı hedefler İsrail güçlerince top atışlarının yanı sıra hava ve denizden de eş zamanlı olarak yoğun biçimde bombalandı.
Abone Ol Google News
İç savaş çıkabilir

İç savaş çıkabilir

​Silahlı Yahudi gruplar sokaklarda terör estiriyor.
100 bin kişi saf tuttu

100 bin kişi saf tuttu

​Filistinliler, bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.
Bizim bayramımız bomba sesi kesildiğinde

Bizim bayramımız
bomba sesi kesildiğinde

​Gazzeli çocuklar Yeni Şafak aracılığıyla dünyaya mesaj verdi.
İsrail katliamı sürüyor

İsrail katliamı sürüyor

​Gazze'de bir baba ile 3 çocuğu şehit edildi.
İsrail’e gereken dersi verelim

İsrail’e gereken dersi verelim

Erdoğan'ın İsrail katliamlarını durdurmak için başlattığı telefon diplomasisi sürüyor.
Mandela'nın torunundan<br> anlamlı açıklama

Mandela'nın torunundan
anlamlı açıklama

'​Dünya gözüyle özgür Filistin'i görene kadar dinlenmeyeceğiz.'

Ayasofya’dan Aksa’ya selam

Ayasofya’dan Aksa’ya selam

​“Filistin ve Aksa tamamen özgür oluncaya kadar her bayram hüzünle geçecektir.”
Üretmek sizden destek Konya Büyükşehir'den

Üretmek sizden destek Konya Büyükşehir'den

​Konya Büyükşehir'den Çiftçiye 277 Milyon Lira Destek
Macron boyun eğdi

Macron boyun eğdi

Üç muhtıra sonrasında Müslümanları hedef alan faşist uygulamalara dair rapor.
Dualarım Filistin’le

Dualarım Filistin’le

Bayram mesajında Mescid-i Aksa'yı unutmadı.
Uzaydan Kâbeli <br>bayram tebriği

Uzaydan Kâbeli
bayram tebriği

'​O kadar parlak ki göz kamaştırıyor.'
Şuşa’da 29 yıl sonra bayram

Şuşa’da 29 yıl sonra bayram

İlk bayram namazı Azerbaycan'ın ulusal televizyonlarında canlı yayınlandı.
Gazze direniyor

Gazze direniyor

​Aşkelon semalarında çok sayıda patlama oldu.
Binance'e soruşturma

Binance'e soruşturma

ABD, kripto borsası için düğmeye bastı.
İşgalci İsrail <br>geri adım attı

İşgalci İsrail
geri adım attı

Basını yanlış bilgilendirdiler.
BM'den bale diplomasisi

BM'den bale diplomasisi

Guterres'in ciddiyetsizliği tepki çekti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.