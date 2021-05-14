​Kudüslü çocuklar için dönüşüm pazarı

Emine Erdoğan’ın himayesinde faaliyet gösteren Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER), ‘Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı’ etkinliği düzenleyecek. 29 Mayıs’ta gerçekleşecek etkinlik kapsamında mobilyadan kıyafete binlerce ürün yenilenerek satışa sunulacak. Yeni Şafak’a konuşan Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Gülbaran, etkinlikten elde edilecek gelirin Kudüs’te İsrail zulmü altında mücadele veren çocuklara bağışlanacağını söyledi.

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Saadet Gülbaran

İNSANLIK SUÇU İŞLENİYOR

2005 yılından bu yana faaliyet gösteren derneğin sıfır atık bilincini yaygınlaştırmak için mücadele verdiğini kaydeden Gülbaran, “81 ilde bağışlanan mobilyadan kıyafete binlerce ürünü yenileyerek satışa sunacağız. Etkinlikten elde edilecek gelir, işgal altında bulunan Doğu Kudüs’teki çocukların savaş yaralarını sarmak için kullanılacak” diye konuştu. Kudüs’te yaşananların bir insanlık suçu olduğunu belirten Gülbaran, şunları aktardı:

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DERİNDEN YARALANDIK

“Bu zulüm tüm dünyanın gözü önünde yaşanıyor. Masum insanlar, masum çocuklar ölüyor. Saldırılardan sonra onlarca masum çocuğun görüntüleri bizi derinden yaraladı. İsrail’in düzenlediği saldırı sonrasında sosyal medyada dolaşan bir görüntü vardı. Babasını ve ağabeyini kaybetmiş küçük bir Filistinli çocuk, cenazelerin peşinden koşuyordu. Gözyaşları içinde cenazeye yetişip babasının naaşına dokunup ‘Allah sana kolaylık versin babacığım’ diyordu. Kelimelerin tükendiği bir an” dedi. Filistinli çocuklar İsrail’in savaş uçaklarından atılan bombalarla can verdiğini dünyanın ise sessiz kaldığını hatırlatan Gülbaran, “Türkiye ise vahşeti duyurmak ve durdurmak için çalışıyor. Bombanın, savaşın, çatışmanın içinde kalan en masum grup çocuklar. Biz de bu nedenle etkinliğin gelirini Kudüs’teki çocuklara bağışlama kararı aldık.” dedi.

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